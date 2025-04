Imelda Tuñón: Compañero en ‘La sirenita’ revela si llega a trabajar intoxicada, “Se complican muchas cosas”

Mucho se ha dicho sobre Imelda Tuñón desde que su exsuegra, Maribel Guardia, la denunció para proteger la integridad de su nieto. Tanto la actriz como algunas personas que fueron cercanas a la joven, aseguran que tiene problemas con el consumo de sustancias prohibidas.

Incluso, salieron a la luz unos videos y capturas de conversaciones en las que, presuntamente, Tuñón gestiona la compra de estupefacientes. De igual forma, una excompañera de Imelda en el grupo Finnix pop, Nagibe Abbud, sostuvo que la viuda de Julián Figueroa es “manipuladora” y “adicta”.

Estos señalamientos han sido negados por Tuñón en múltiples ocasiones y hasta ha usado sus redes sociales para mostrar los resultados negativos de los test de antidoping a los que se ha sometido desde que todo esto comenzó.

A pesar de todo, la exnuera de Maribel Guardia sigue siendo objeto de críticas. Además de sus presuntas adicciones, ha recibido malos comentarios por su debut como cantante en la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’, producida por Antonio Escobar.

¿Cómo es trabajar con Imelda Tuñón? Compañero en ‘La sirenita’ lo revela

En medio de todo esto, en un encuentro con la prensa, el actor Job García, que trabaja en la versión teatral de ‘La sirenita’ junto a Imelda Tuñón, sostuvo que la joven es una persona muy “trabajadora” y “entusiasta”.

Job García “¿Qué hemos percibido? Pues que (Imelda Tuñón) le está echando todas las ganas. Quiere dar todo lo mejor, y lo está dando. No puedo decirte mucho más porque es lo que yo estoy viendo cada vez que tengo ensayo con ella”

Resaltó que la ve “muy tranquila”, pese a todos los problemas con los que ha lidiado en los últimos meses, y trata de apoyarla, no solo como compañero, también como un amigo.

“Somos amigos y también somos compañeros de trabajo y lo único que yo te puedo decir es que (la apoyo) en lo moral, (en decirle) que no está sola, que siempre hay que echarle ganas como madre soltera. Se complican muchas cosas. La apoyo de la mejor manera”, manifestó.

Sobre la batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda, simplemente se limitó a decir que no apoya a ninguna de las partes y que la justicia será la que decida quién de las dos tiene la razón.

¿Imelda Tuñón ha llegado intoxicada a trabajar?

Al preguntarle si, en algún momento, ha visto a Imelda llegar a los ensayos en estado inconveniente, García lo negó e incluso resaltó que siempre se muestra optimista y con muchas ganas de trabajar.

“Jamás (la he visto en un estado inconveniente). La he visto... siempre con buena actitud, tan linda como siempre. Nunca la he visto quebrarse, más que el día en que ocurrió todo (cuando Maribel Guardia ejerció acciones legales en su contra)”, puntualizó.

Cabe mencionar que Antonio Escobar, quien produce ‘La sirenita’, ha sido uno de los principales defensores de Ime. No solo ha dicho en reiteradas ocasiones que es muy talentosa y “profesional”, también pidió un alto a las críticas en su contra.

¿Qué ha dicho Antonio Escobar sobre el trabajo de Imelda Tuñón?

A través de un comunicado para redes sociales, Antonio Escobar lamentó que el trabajo de Imelda recibiera tantos comentarios negativos, principalmente de mujeres, por el escándalo con Maribel Guardia. También se dijo triste por la acusación contra Imelda sobre el presunto robo de una canción para su debut.

“Es increíble cómo existen varias personas que nadie conocía y se atrevan a hablar y asegurar hechos que no les consta. Yo los invito a reflexionar, sobre esto, sabiendo que no únicamente la persona señalada sale afectada, sino todo su entorno”, indicó.

De igual forma,Escobar en entrevista para TVNotas, señaló que, si bien no puede meter “las manos al fuego por nadie”, ha visto que Imelda se esfuerza mucho y es profesional en su trabajo.

