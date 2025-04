Imelda Tuñón da la cara y revela si tuvo un amorío con el marido de Maribel, Marco Chacón ¿Golpeó a Julián?

Hace unas horas, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, rompió el silencio sobre los rumores de una supuesta relación amorosa con Imelda Garza Tuñón. ¡Negó estos señalamientos! Incluso, los consideró ridículos.

Ahora, Imelda Tuñón dio la cara y reveló a la prensa si es cierto es que sostuvo un amorío con el esposo de Maribel Guardia, su exsuegra. Esto, en medio de la disputa legal que enfrentan luego de la denuncia relativa a que estaba en riesgo el bienestar del nieto de la actriz costarricense, por los supuestos excesos de fiesta, consumo de sustancias y alcohol por parte de Imelda.

Imelda Tuñón rompe el silencio / Redes sociales

Te puede interesar: Julián Figueroa: aseguran que su testamento es falso y que todo fue para dejar fuera a Imelda Tuñón

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre un romance entre Imelda Garza y Marco Chacón?

Recientemente, Gustavo Adolfo Infante generó controversia con sus más recientes declaraciones. Reveló que, supuestamente, alguien le dijo que Marco Chacón e Imelda Garza habrían mantenido una relación amorosa en secreto.

Aunque el presentador de ‘Sale el Sol’ no dio a conocer la identidad de su informante e insistió en que él había preguntado al respecto y que nadie le había respondido. Sus palabras generaron total revuelo en la industria del espectáculo.

“Hay una pregunta que yo hice y no me respondieron. A mí alguien me dijo que entre Imelda y Marco Chacón hubo una relación entre ellos. A mí ayer nadie me lo contestó. Esa es la pregunta que dejó al aire y no sé si esté en la carpeta de investigación”, dijo.

Imelda Tuñón, Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

No te pierdas: Imelda Tuñón: ¿Maribel Guardia podrá recuperar a su nieto? Abogado de la actriz dice: “Esto apenas comienza”

¿Qué dijo Imelda Garza sobre un romance con Mario Chacón?

Hace unas horas, Imelda Garza compartió con la prensa el cambio de look drástico al que se sometió para protagonizar la obra ‘La sirenita’. En medio de esta radical transición, la joven habló sobre los rumores que la han enredado los últimos días.

En las instalaciones del estilista Gerardo Ortiz, la viuda de Julián Figueroa desmintió lo dicho por Gustavo Adolfo Infante sobre un supuesto amorío con Marco Chacón. Aseguró que no existe una declaración de este tema en la carpeta de investigación.

Imelda Garza cambia de look para la obra de ‘La sirenita’ / Francisco Mancera

“No, no aparece dentro de ningún expediente. Al final del día, digo, podemos estar en conflicto las dos partes, pero sí algo hay que reconocerle, es que siempre fue una persona muy respetuosa conmigo y yo con él. Entonces, no, para nada, esto sí es un rumor. Está bastante feo”. Imelda Garza

Sin embargo, Imelda Garza Tuñón no dio más detalles del tema. Aunque, también mencionó si es verdad que Marco Chacón golpeó a Julián Figueroa, su esposo.

Así lo dijo Imelda Garza:

Mira: Mejor amigo de Julián Figueroa habla sobre la relación tóxica con Imelda Tuñón

¿Marco Chacón golpeó a Julián Figueroa?

Recodemos que el abogado de Ime, Lozano Gracia, dijo que Marco Chacón habría agredido a Julián Figueroa cuando este intentaba alejarse de la influencia de su madre y asumir el control de sus finanzas y decisiones familiares.

“Tenemos conocimiento de que hubo conflictos. Julián, según nos cuenta Imelda, tenía la intención de vivir por su cuenta”, señaló.

Julián Figueroa / Redes sociales

Ahora, Imelda fue cuestionada por esta polémica y dijo:

“Son cosas que no se pueden comprobar. Los testigos que estábamos, uno era un bebé, otro ya no está. Y los otros dos, por obvias razones, no van a decir nada, pues yo tampoco puedo decir nada. No puedo hablar de este tema”. Imelda Tuñón

“La verdad, es que, cómo lo pruebo si no tengo un video, o algo así. Yo lo presencié, pero no voy a hablar del tema”, concluyó.

Al momento, Maribel Guardia no ha reaccionado a estas declaraciones.

Así lo dijo Imelda Garza: