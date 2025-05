Christian Nodal revela incómodo momento en Japón por dejar propina ¡lo persiguieron hasta su hotel!

Christian Nodal, actualmente en el centro de atención mediática por su relación con Ángela Aguilar, vivió una experiencia insólita durante un viaje a Japón. En una reciente entrevista en La Cotorrisa, el popular pódcast de comedia conducido por Ricardo Pérez, novio de Suana Zabaleta y José Luis Slobotzky, el intérprete de regional mexicano compartió una anécdota que dejó atónitos a sus seguidores.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Qué le pasó a Christian Nodal en Japón por dejar propina?

Todo comenzó cuando decidió actuar con amabilidad y dejar propina en un restaurante, sin saber que este gesto podría ser malinterpretado culturalmente.

"¿Sabes qué me pasó? Dejé propina en un restaurante y yo no sabía que en Japón es una falta de respeto. Entonces me paré y me fui al lobby y llega conmigo una japonecita corriendo, pero bien asustada, ahí con la propina como desesperada y yo no entendía”, relató el cantante entre risas. Aunque ahora lo toma con humor, en ese momento se sintió completamente descolocado.

La situación se tornó tan tensa como surrealista. La mujer japonesa, al parecer una empleada del restaurante, salió corriendo tras él para devolverle el dinero. En Japón, a diferencia de lo que ocurre en muchos países de América Latina, el acto de dejar propina puede percibirse como ofensivo, pues se entiende que el servicio debe ser excelente sin necesidad de incentivos económicos adicionales.

¿Por qué dejar propina en Japón puede ser ofensivo?

La sorpresa de Christian Nodal no es extraña para los turistas que desconocen los códigos sociales japoneses. A diferencia de países como México o Estados Unidos, donde la propina es casi obligatoria y representa un gesto de gratitud, en Japón esta práctica simplemente no existe. El personal de restaurantes, hoteles y otros servicios consideran que brindar atención impecable es parte de su deber profesional y no esperan nada extra por ello.

De hecho, insistir en dejar dinero adicional puede interpretarse como una insinuación de que el trabajador necesita incentivos para hacer bien su labor. Incluso hay casos en que los empleados se sienten tan comprometidos con el protocolo de su trabajo que pueden salir corriendo para devolver el dinero, como le ocurrió a Nodal.

¿Qué otras culturas rechazan la propina como en Japón?

La anécdota de Christian Nodal también abrió la conversación en redes sociales sobre otras culturas en las que dejar propina no es costumbre. Japón no es el único país donde este gesto puede ser malinterpretado. En Corea del Sur y Singapur ocurre algo similar: el servicio se da por excelencia y no se espera gratificación adicional.

En países como China o Tailandia, aunque no es una tradición dar propina, esta práctica puede ser aceptada en lugares turísticos o de estilo occidental. Mientras tanto, en Indonesia o Filipinas, la propina no es común en todos los ámbitos, pero sí en servicios como taxis o guías turísticos.

¿Qué reacciones generó esta anécdota de Nodal?

El relato de Nodal no pasó desapercibido. Sus fans y detractores, siempre atentos a sus declaraciones, se mostraron divertidos, pero también le llovieron críticas por la polémica que, desde hace mucho, asegura no da pensión a su hija.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que ese viaje lo hizo junto a Cazzu, su expareja y madre de su única hija, y en redes sociales aseguran que ya casi iba a decir el nombre si no es que Slobosky lo interrumpió.