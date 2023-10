Christian Nodal, Danna Paola, Sergio Basáñez y más famosos que padecen trastornos de depresión y ansiedad

Aunque pareciera que lo tienen todo y el mundo está a sus pies, esto no es suficiente para sentirse bien. Varios famosos, pese a todo el éxito, fama y dinero, padecen trastornos de depresión y ansiedad.

A continuación, te presentamos algunas personalidades que han sido valientes al hablar de su salud mental y que han pedido ayuda.

Samadhi Zendejas

La actriz, quien protagoniza la telenovela Vuelve a mí junto a William Levy, publicó en su cuenta de Instagram:

“Quizá sí, si me estás leyendo entiendes esa sensación de no saber qué pasa. Solo saber que hay algo que no anda bien. Disfrazarlo con cualquier pretexto era mi manera más fácil de evadirlo. Hoy te comparto esta lucha de todos los días […] Todo pasa. Lo bueno lo malo y esos segundos donde crees haber perdido el control de todo. Todo pasa”.

Samadhi Zendejas habló sobre la lucha diaria que tiene contra la depresión / Redes sociales

Christian Nodal

El cantante de regional mexicano, pese a la fama, dinero y éxito internacional, se sentía vacío. Su relación con Cazzu lo salvó de la depresión que atravesaba. Esto lo confesó en el pódcast El verdadero detrás de cámaras de Mario Chávez.

“Mi pareja (Cazzu) me ayudó mucho en ese proceso. Como que yo traía una nube negra. Cuando empecé a salir con ella era una etapa fea, pero yo ya estaba saliendo de una depresión. Era la depresión esa […] Yo sentía que Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara. Me sentía perdido”, señaló.

Christian Nodal expresó que estar con Cazzu lo ayudó a sentirse mucho mejor / Facebook: Christian Nodal

Conoce la historia de Danna Paola, Juanes, Alejandro Sanz, Alan Estrada, Daniela Luján, J Balvin, Lady Gaga, Justin Bieber y Sergio Basáñez; artistas que han hablado abiertamente sobre su depresión y ansiedad en tu revista impresa TVNotas, o consulta en la app.

