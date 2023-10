Kuno Becker anuncia que será papá por primera vez y predice el género de su bebé

Kuno Becker, uno de los galanes más cotizados de los 2000, compartió que será papá por primera vez, a sus 45 años.

El actor, recordado por su personaje en la telenovela Primer amor a mil por hora, con la que se convirtió en el amor platónico de muchas; reveló en una entrevista con Yordi Rosado que su novia está embarazada.

“Sí, tenemos 14 semanas”, dijo el actor cuando Yordi le cuestionó si era cierto que estaba esperando su primer bebé.

Y por supuesto que las polémicas declaraciones no tardaron en llegar. Kuno reveló que su intuición le dice el género que será su bebé: “Sé que es una niña, no sé por qué. Si es verdad que es una niña, se llamará Ann”, señaló firmemente.

Kuno también desató risas cuando dijo cómo le gustaría que se llamara su bebé en caso de que su intuición fallara y sea un niño: “Por eso le digo ‘Robocop’ si es niño, porque no va a ser niño”, comentó.

El actor confesó que se encuentra asustado, pero también muy emocionado con esta noticia: “Estoy un poco apanicado, muy contento pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. La idea es ser buen papá, cuidarla”.

Kuno continuó sincerándose sobre lo que más le preocupa de la paternidad y señaló:

Kuno Becker “Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te desestabiliza, es nervios, ¿qué le voy a enseñar?, ¿qué debe saber?, ¿qué no?, ¿qué le cuento de nuestra familia? Es un momento muy feliz, pero un momento de decir ahora te toca a ti y a ver cómo lo haces”.

Recordemos que en el pasado, Kuno había expresado que se negaba a tener hijos por el temor a no poder amarlos.

¿Quién es la novia de Kuno Becker?

Se sabe que Kuno tiene una relación de seis años, pero poco ha querido compartir sobre su novia.

Durante la entrevista con Yordi dio más detalles de su relación pero continuó manteniendo en secreto su identidad.

“Estoy feliz, estoy en una etapa de mi vida en la que estoy por tener muchos cambios increíbles y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí, he estado para ella”. Kuno Becker

También compartió que ha sido una gran compañera en estos años: “Llevamos seis años. Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo... sí se merece como que le pusieran una estatua”, pues ella lo acompañó durante su adicción a las sustancias prohibidas: “Ella fue súper inteligente en la forma que lo manejó, aguantó muchísimo... los adictos dañamos a los que están alrededor”, finalizó.