William Levy: Destapan romance con otra actriz y pruebas de lo que le acusa Elizabeth Gutiérrez

El escándalo entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez apenas empieza. Luego de que la actriz confirmara la ruptura definitiva con el padre de sus hijos en días pasados, se ha destapado una gran cantidad de información sobre los tormentosos meses que han vivido pese a que intentaron salvar su relación.

Desde llamadas a la policía y videos donde Elizabeth y su hija piden ayuda a las autoridades para estar a salvo en una visita a la casa de la que supuestamente William corrió a la madre de sus hijos, hasta indirectas en redes sociales es lo que se ha visto desde entonces.

Ahora, en el programa ‘Chisme no like’ dieron a conocer que el actor no solo le habría sido infiel a Elizabeth Gutiérrez con Samadhi Zendejas como ella asegura, sino también con otra actriz que trabaja en la televisora de San Angel.

William Levy habría tenido un romance con Kimberly Dos Ramos, aseguran

Según informó Javier Ceriani, la actriz en cuestión es la venezolana Kimberly Dos Ramos, con quien William trabajó en la telenovela ‘Vuelve a mí’.

Javier Ceriani no dio más detalles de la relación, pero sí dijo que supuestamente habrían salido por mucho tiempo. “William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami, y Elizabeth seguro que lo sabía, con Kimberly Dos Ramos”, dijo.

Y reiteró: “William salió con Kimberly mucho tiempo, pero te estoy hablando de mucho tiempo”.

Samadhi Zendejas, William Levy y Kimberly Dos Ramos actuaron juntos en ‘Vuelve a mí' / Telemundo

¿Quién es Kimberly Dos Ramos y qué opinó de la separación de William y Elizabeth?

Kimberly tiene 32 años y ha participado en proyectos como ‘Grachi’, ‘Marido en alquiler’, ‘Tierra de reyes’, ‘Vino el amor’, ‘Por amar sin ley’, el remake de ‘Rubí’, ‘Top chef’, ‘Mira quien baila’ y actualmente en ‘Vivir de amor’.

En un reciente encuentro con los medios, la actriz habló acerca de la mediática ruptura de los actores y comentó: “Sí es un proceso difícil, además de que los quiero mucho tanto a Elizabeth como a William. La verdad es algo en lo que yo no puedo opinar, porque a fin de cuentas no es mi vida. No es mi relación. Les mando un beso enorme, muchas bendiciones y que pase lo mejor para ustedes. Los quiero mucho”, dijo.

Y añadió que es un tema tan complicado que la empatía es la que debe sobresalir en estos momentos:

“Ponernos en los zapatos de ellos dos creo que es lo más importante y más porque se especula tanto. Se habla tanto, pero la realidad la tienen ellos que son los que viven esa relación, así que yo creo que lo más importante es no es especular tanto. No hablar tanto y más cuando hay niños de por medio. Es lo que puedo decir. Aquí lo importante es que ambos sean felices y se pueda aclarar esta situación y dejarlos un poco en este proceso que es de ellos”.

Kimberly Dos Ramos habría tenido algo con William Levy, según Javier Ceriani / Instagram

Muestran supuestas pruebas de William bajo el influjo de sustancias

Igualmente, en ‘Chisme no like’ dieron a conocer una fotografía en la que supuestamente el actor está consumiendo.

Recordemos que Elizabeth Gutiérrez ha acusado a su ex de estar bajo influjo de sustancias, razón por la que supuestamente ella y su hija le tienen miedo y por lo que han tenido que llamar a la policía.

Cabe destacar que la policía no hizo ningún comentario acerca de que el actor se hubiera visto o no bajo los efectos de cualquier sustancia en sus visitas a la casa de William.

