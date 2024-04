Carlos Gómez de La casa de los famosos explica la pelea con Romeh; ¿estuvo detenido?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ ha estado llena de polémicas. Una de ellas el caso de Carlos Gómez, expulsado por llegar a lo físico en una encontronazo que sucedió entre Clovis y Melaza y que terminó involucrándolo a él y a Romeh.

Según se supo, luego de revisar los videos que no fueron expuestos en televisión ni en la transmisión 24/7, Carlos impactó a Romeh en la cara en medio del pleito. El reglamento prohibe que esto suceda.

El expulsado tuvo su oportunidad de disculparse con el público por lo sucedido, pero desde entonces no ha regresado como invitado a las galas debido a la forma como salió del programa.

Carlos fue expulsado por la pelea que tuvo con Romeh / Instagram

Carlos Gómez rompe el silencio de su altercado con Romeh en LCDLF

Sin embargo, en una reciente entrevista con Rodner Figueroa, el deportista habló por primera vez y a fondo de lo que sucedió aquel día.

Según Carlos, al querer contener a Romeh para que no sucediera algo más, terminó resbalándose con sus sandalias y lo impactó. “En ese momento no fue como que yo estallé. No fue un momento de ira. Fue algo muy accidental. Fue algo muy inmediato”.

“En el momento que a mí se me resbala la chancla y hay el contacto del empujón, ellos sabían que lo de ‘no me podías tocar’ y es donde ‘la Jefa’ me llama inmediatamente y me dice ‘pues estás afuera de la casa porque no se acepta el contacto físico’”, agregó.

Luego de salir de la casa, Carlos se enfrentó a las críticas en redes sociales, lo cual acepta, fue lo peor: “Mi familia obviamente se vio muy afectada, pero yo creo que el problema mayor fue el fanático en su manera de reaccionar, porque creo que el video estuvo, las imágenes estuvieron ahí, o sea, el fanático cómo reaccionó ante una noticia que podía ser más de lo que realmente pasó”.

Igualmente se pronunció sobre el rumor que corrió sobre que había terminado ante las autoridades luego del pleito y negó que hubiera sido así: “Fue fuerte salir a la realidad y ver una noticia en Twitter que yo estaba preso en México. ¿Qué está pasando? El hate fue abismal. Fue maquiavélico. ¿Cómo las personas sin saber realmente lo que había sucedido hablan de mí?”, expresó.

Para terminar, Carlos explicó por qué no ha aparecido en las galas del programa luego de su salida: “Parte de que yo no he estado participando ahora mismo en La casa ha sido por los medios. No, por Telemundo”, concluyó en alusión a la manera como se manejó la pelea.

