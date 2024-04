¿Ariadna Gutiérrez por fin revela si sigue con su novio tras salir de La casa de los famosos?

Hace unos días, Ariadna Gutiérrez se convirtió en la primera eliminada del cuarto ‘Tierra’ por decisión del público, luego de estar encerrada más de tres meses en La casa de los famosos de Telemundo.

Ahora, la modelo ofreció una entrevista para la revista People en español, en la cual aseguró que le ha sido sumamente difícil regresar a la realidad tras estar varios meses encerrada sin tener ninguna comunicación con el exterior.

Ve: William Levy y Elizabeth Gutiérrez: Filtran video de policías en su casa, lágrimas, gritos y ¿una mujer?

Ariadna también confesó que uno de los grandes apoyos en el reality show fue Rodrigo Romeh, con quien mantuvo una relación muy cercana.

Recordemos que el coach deportivo mexicano confesó en las primeras semanas del programa que le gustaba Ariadna y que él quería que le diera una oportunidad para ser más que amigos fuera de la casa.

Ariadna Gutiérrez

“Sin él no hubiera podido aguantar todo lo que aguanté, porque siempre que yo estaba cayéndome, él me levantaba; siempre que estaba triste, él me hacía ponerme feliz; siempre que necesitaba esa voz de apoyo, esa voz de la razón, él es la persona correcta para eso”.