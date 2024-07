Ariadna Gutiérrez se retira de ‘La mesa caliente’ durante entrevista con Lupillo Rivera

La exreina de belleza colombiana y exconcursante de ‘La casa de los famosos 4', Ariadna Gutiérrez, ha sido invitada como conductora en el programa ‘La mesa caliente’ transmitido de lunes a viernes por Telemundo.

Este lunes, la modelo colombiana comenzó la semana copresentando el show de espectáculos junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el momento de una entrevista con Lupillo Rivera para hablar sobre su reciente colaboración musical con ‘La Melaza’.

Ariadna, al conocer que Lupillo sería entrevistado, decidió no estar presente durante la conversación y se retiró del programa, tal como anunció Myrka al inicio del segmento. La razón de esta decisión se remonta a su participación en ‘La casa de los famosos’, reality en el que tuvo varios conflictos con Lupillo Rivera.

¿Lupillo Rivera y Ariadna serán pareja? / Telemundo

Lupillo Rivera y Ariadna Gutiérrez su pleito en ‘La casa de los famosos’

Aunque al principio eran amigos, el cantante mostró interés romántico en la colombiana, quien también era cortejada por Romeh. Este triángulo amoroso afectó la convivencia en el cuarto Tierra, y la exreina de belleza afirmó que Lupillo ejercía manipulación y maltrato hacia ella.

Posteriormente, Lupillo advirtió que demandaría a Romeh, Ariadna y Maripily por difamación: “Ari decidió salirse del programa, no se sentía cómoda estando en este segmento”, informó la periodista Myrka Dellanos sobre la ausencia de Ariadna Gutiérrez.

Internautas reaccionan a ausencia de Ariadna Gutiérrez en ‘La mesa caliente’

La decisión de Ariadna de retirarse del programa generó una ola de comentarios divididos en las redes sociales. Algunos usuarios la apoyaron, diciendo:

“Bien Ari. Siempre reina”, mientras que otros criticaron su profesionalismo: “Qué poco profesional”, “Cero profesional porque ella está como entrevistadora, bien pudo estar y no preguntar nada o simplemente salirse porque no le tocaba el segmento, no había necesidad de decir nada”. Otros defendieron su derecho a ausentarse: “Ella está en su derecho de no estar si se siente incómoda”.

Captura de pantalla de Telemundo

La controversia en torno a la ausencia de Ariadna en el programa refleja las tensiones pasadas entre ella y Lupillo, dejando claro que los conflictos de ‘La casa de los famosos’ aún repercuten en sus vidas profesionales.

