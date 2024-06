Maripily Rivera habla del problema entre Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh: ¿Se terminó el team Tierra?

Hace unos días, una polémica se generó entre los exparticipantes de La casa de los famosos de Telemundo, debido a que Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh protagonizaron una controversia en redes sociales.

La modelo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, que habría sido una indirecta para su excompañero Rodrigo Romeh.

“Te puedo perdonar todo, pero jamás que hayas jugado con el cariño de mi familia y los miles de fans que tanto nos apoyaron”. Ariadna Gutiérrez

Ve: Bellakath desearía colaborar con Aleks Syntek, el detractor número uno del reguetón

Ariadna Gutiérrez dejó de seguir a Rodrigo Romeh / Instagram: @gutierrezary

Luego se dio a conocer que Ariadna dejó de seguir a Romeh en redes sociales. Por su parte, el programa ‘En casa con Telemundo’ informó que la controversia se avivó tras la cancelación de un supuesto evento programado para el próximo 30 de junio en Miami, en el cual Ariadna, Romeh y Clovis tenían previsto encontrarse con algunos seguidores.

Pero el evento no se pudo concretar debido a la falta de venta de boletos, lo que llevó a Romeh y Clovis a cancelar su participación. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha comentado al respecto.

Lee: Jenni Rivera: Lupillo Rivera y sus hermanos se reúnen para develar la estrella de la cantante ¡Lloraron!

Romeh, Ariadna, Maripily, la Divaza’ Clovis en la final de La casa de los famosos 4. / Instagram: @rodrigo_romeh

Maripily Rivera habla del distanciamiento entre sus excompañeros

Ahora, la puertorriqueña Maripily Rivera rompió el silencio sobre la polémica entre Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh. Esta reacción fue en el canal de YouTube de Pamela Noa.

La ganadora de La casa de los famosos de Telemundo aseguró estar en buenos términos con ambos y espera que cualquier problema entre Ariadna y Romeh se pueda solucionar.

“Están hablando cosas de más, están sacando de proporción la situación… Lo que pase entre Romeh y Ariadna, yo no me voy a meter porque quiero mucho a Ariadna, como una hija. Ahora mismo estoy muy orgullosa de ella porque logró su sueño de estar en las pasarelas de París y de Italia. Además de ser una mujer bella y exitosa, está representando la cultura de Colombia en las pasarelas y realizando sus sueños”. Maripily Rivera

Los millonarios novios de Ariadna Gutiérrez / Instagram

Respecto a Rodrigo Romeh, también lo llenó de halagos: “Romeh es un hombre enfocado en su negocio, bien recto. Lo quiero muchísimo y lo que haya sucedido entre ellos dos, ellos dos lo tienen que resolver, y la gente alrededor debe respetar lo que está pasando y no lucrarse del mal ajeno ni hablar cosas que no son. No voy a defender una relación donde quiero a los dos. Me da mucha pena que esto esté sucediendo, pero hay que dejar que ellos se peleen, se reconcilien, caigan en tiempo y darles su espacio. Yo voy a estar ahí para los dos”.

Finalmente, Maripily aseguró que aconsejó tanto a Ariadna Gutiérrez como a Rodrigo Romeh para que resolvieran el problema. Sin embargo, todo depende de ellos.

Maripily Rivera “En estos días hablé con Ariadna, le di mi consejo; también hablé con Romeh y le di su consejo. Ahora ellos dos deciden, no puedo meterme más. Mientras tanto, sigo amándolos a los dos. Ahí estaré. Ojalá puedan resolver sus diferencias porque son unas diferencias que veo como insignificantes y las están exagerando”.

Te puede interesar: Lorena Herrera habla de Irina Baeva como ‘Aventurera’; “yo estaría en una depresión terrible”