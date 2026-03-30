Conductores de Hechos anuncian que se convertirán en padres, ¿nadie sabía de su romance? “La vida nos cambió”

A días de que la conductora Alix Aspe anunciara su embarazo en plena transmisión en vivo, otra conductora dio la gran noticia recientemente.

Un querido periodista, conocido por ser el conductor del noticiero Hechos, anunció recientemente que se convertirá en padre por primera vez. Dicha noticia fue dada a conocer junto a su esposa vía redes sociales, quien también es periodista y trabaja en la misma televisora. ¿De quiénes se trata?

Javier Alatorre podría despedirse del noticiero ‘Hechos’ / IG: @villalvazo1313 / @javier_alatorre

¿Qué conductor de Hechos anunció recientemente que se convertirá en padre?

Otoniel Martínez, conductor del noticiario de Hechos, anunció en su cuenta oficial de Instagram que se convertirá en padre, junto a su esposa, la también periodista Sarahí Uribe.

La pareja, conocida por su trabajo en distintos espacios informativos de TV Azteca, dio a conocer el embarazo a través de redes sociales, generando una ola de reacciones entre colegas, seguidores y figuras del medio.

Según se especula, ambos se conocieron hace varios años mientras trabajaban en Azteca Puebla, etapa en la que comenzaron a surgir rumores sobre su vínculo sentimental.

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Otoniel Martínez, Fuerza Informativa Azteca / IG: _otomartinez

¿Cómo anunciaron Otoniel Martínez y Sarahí Uribe que se convertirán en padres?

El anuncio del embarazo se realizó mediante un video publicado en Instagram, donde Otoniel Martínez y Sarahí Uribe aparecen disfrutando de un picnic al aire libre. En el clip, ambos muestran el ultrasonido de su bebé, quien, de acuerdo con la información compartida, nacerá en octubre de 2026.

Acompañando el material audiovisual, la pareja escribió: “ La vida nos cambió, y viene en camino ”.

La publicación rápidamente fue respondida por cientos de de felicitaciones, tanto en el perfil de Otoniel, como en el de Sarahí Uribe.

Ismael Zhu, mejor conocido como ‘el Chino’, fue una de las celebridades que reaccionó en los comentarios de la publicación: “ Qué felicidad!!! Muchas felicidades ”, escribió el chef.

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¿Quiénes son Otoniel Martínez y Sarahí Uribe?

Tanto Otoniel Martínez como Sarahí Uribe han desarrollado carreras destacadas en el periodismo televisivo en México, sobre todo con TV Azteca.

Sarahí Uribe es conductora y reportera en adn40, canal perteneciente a TV Azteca. Según su perfil, da las noticias de lunes a viernes iniciando a las 5:30 AM. Con 35 años de edad, ha participado en diversos espacios informativos.

Por su parte, Otoniel Martínez se ha posicionado como uno de los rostros más visibles de Fuerza Informativa Azteca (FIA). Su trabajo se ha enfocado principalmente en la cobertura de temas sociales.

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