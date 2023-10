Las actrices que menciona Anabel Hernández en su libro se pronuncian con silencio

Algunas de las actrices mencionadas en el libro Las señoras del narco: amar en el infierno han optado por guardar silencio. En su momento, otros personajes como Andrés García, que apareció en el libro Emma y las otras señoras del narco (2021), reconoció que sí era amigo de narcos, como muchos otros artistas: “A todos los conozco, ¿y qué? Muchos nos hicimos amigos de muchos”, señaló.

El nuevo libro de Anabel Hernández habla de una mujer que supuestamente abrió un spa cerca de las instalaciones de Televisa por órdenes de Beltrán Leyva, para que sirviera de gancho para atraer a famosas y poder conocerlas.

Dice que esta mujer vio personalmente el presunto catálogo. Pero muchas actrices han negado su existencia. Este es el caso de las conductoras del programa Hoy, quienes dijeron que sí existe un directorio de actrices para realizar castings en las telenovelas.

Pero aseguraron que éste jamás se ha usado para otorgar favores sexuales.

Galilea Montijo señaló que sí acuden a comidas con publicistas, pero que son totalmente familiares: “Claro que te invitan a eventos a los cuales acuden actrices, actores, productores... Es una convivencia con show, bandas musicales...”.

Este pleito fue público y ambas conductoras han hablado de él en algunas entrevistas. Se pelearon cuando ambas conducían el programa Vida TV. En un principio fue por celos profesionales entre ellas y por el protagonismo en la conducción del programa.

Brillanti llegó a señalar que los problemas comenzaron porque Galilea quería ser el centro de atención y ella era nueva en este medio, hasta cierto punto inocente. Aseguró que Montijo le decía qué tenía que hacer y qué no. Incluso intentó golpearla en una ocasión. Galilea no se quedó callada.

Confirmó que no se llevaban bien porque supuestamente Lili filtraba notas de ella a los medios y la hacía quedar mal y que quería tener lo que a ella le daban en la producción. Añadió que Brillanti era la que la retaba para que le pegara.

Tiempo después, salió a la luz pública que tuvieron un pleito por Cuauhtémoc Blanco. De 2002 a 2005 fue pareja de Gali, pero también era uno de los mejores amigos de Brillanti. Y eso no le gustaba a la tapatía.

La escritora narra que ambas actrices regias acudían constantemente a visitar a Arturo Beltrán Leyva para “convivir con él”.

Sin embargo, Karla Panini desmintió estas aseveraciones. Incluso le pidió a la escritora que se informara bien. Según se relata en el libro, tanto ella como la desaparecida Karla Luna se veían con Beltrán cuando ambas eran parte del proyecto ‘Las lavanderas’, que las lanzó a la fama. Pero el narco falleció en diciembre de 2009 y Panini asegura que las lavanderas nacieron en 2010, así que las fechas no cuadran.

En entrevistas a distintos medios, Arleth negó haber tenido una relación con Arturo Beltrán Leyva.

Arleth Terán

“Al final, la gente se come cualquier cosa. Hay que tener un poquito de empatía y un poquito de sensibilidad para las familias. Por ejemplo, a este chico en mi vida lo conocí. Sé quién es, me documenté. Pero en mi vida lo he visto”