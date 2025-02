Victoria Ruffo bromea sobre la ausencia de Eugenio Derbez en el bautizo de su nieta: “Pues mejor”

El pasado sábado 15 de febrero, José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el bautizo de su pequeña hija en una iglesia con un significado especial para la familia. En ese mismo lugar, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo recibió el sacramento del bautismo y también ahí hizo su primera comunión. Sin embargo, la ausencia de la familia Derbez no pasó desapercibida, lo que generó diversas especulaciones.

Al evento asistió la familia de Paola Dalay y la familia materna de José Eduardo, incluyendo a Victoria Ruffo, quien no dudó en hablar con la prensa sobre la situación. Los medios le preguntaron si la familia Derbez había sido invitada, a lo que la actriz respondió con su característico sentido del humor: “Híjole, la verdad no sé, pero pues mejor, ¿no? Para estar contenta”, dijo entre risas.

Bautizo de José Eduardo Derbez / Instagram

¿José Eduardo Derbez organizó el evento sin consultar a su familia paterna?

Según la información revelada por la prensa, Aislinn Derbez había confirmado que la ausencia de su familia se debió a un viaje previamente programado para celebrar el cumpleaños de Vadhir Derbez. No obstante, Victoria Ruffo aseguró que su hijo fue el encargado de coordinar todos los detalles del evento y que ella no tenía injerencia en las invitaciones.

“No, la verdad no sé. El que hizo todas las invitaciones y confirmó todo fue José Eduardo”, declaró la actriz. Al escuchar que Aislinn afirmó que su hermano no consultó a la familia paterna antes de pactar la fecha del bautizo, Ruffo simplemente respondió: “Cada quien tiene sus compromisos y sus trabajos y todo. Y bueno, pues José Eduardo hace su vida. Si están los que tienen que estar, ¡qué padrísimo! Y si no, pues ni modo”.

Victoria Ruffo reitera que lleva una relación cordial con Eugenio Derbez

Otra de las preguntas que surgieron durante la conversación con la prensa fue cómo habría reaccionado si Eugenio Derbez hubiera asistido al evento. Ante esto, Victoria Ruffo contestó con firmeza: “Ya hicimos las paces y nos llevamos bien”.

En un tono de broma, los reporteros también mencionaron que José Eduardo había comentado que su padre “no puso ni para los tamales ni para la misa”. La reacción de Victoria no se hizo esperar: “Es que eso ya es como siempre”, expresó con naturalidad.

Entre risas, la actriz también agregó: “Ay, no inventen, pero cómo dicen tonterías, no hombre”. Con esta respuesta dejó claro que no le daba mayor importancia a la ausencia de Eugenio Derbez en el bautizo de su nieta.

Al concluir la entrevista, Victoria Ruffo reiteró que las decisiones sobre el evento fueron exclusivas de los padres de la bebé: “Digo, los que deciden la fecha son los papás. Yo no me meto en eso. O sea, ellos deciden cómo se llama, cuándo la bautizan, en dónde”, puntualizó.

La actriz también destacó la importancia del evento y la felicidad de haber podido compartirlo con sus seres queridos: “Pues mira, yo creo que es una fecha importante, ¿verdad? No la van a volver a bautizar. No va a volver a tener los mismos meses”, señaló, subrayando lo especial del momento.

Finalmente, Victoria Ruffo concluyó con un mensaje de amor y gratitud: “El chiste es que estamos los que tenemos que estar, y con todo el amor y todo el orgullo del mundo”.