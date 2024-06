¿Sergio Andrade falleció? Esto se sabe

En enero de este año se supo que Sergio Andrade, el famoso exproductor que estuvo en la cárcel, tenía problemas de salud.

Sergio estuvo hospitalizado en España por una enfermedad y en su momento su hija pidió respeto. Luego en TVNotas te dijimos que Sergio se escondió en México luego de ser descubierto en España.

Sin embargo, hace unos momentos en el programa ‘Chisme no like’ mencionaron que el pasado 21 de junio hubo un cambio en la página de Wikipedia del famoso exmanager.

¿Qué le pasó a Sergio Andrade, ‘Chisme no like’ hacre fuertes revelaciones? ¿Fingieron su deceso?

Según Javier Ceriani y Elisa Beristain en la fecha antes mencionada se reportó en Wikipedia el supuesto fallecimiento del exproductor y según se puede ver, quien habría hecho el cambio fue la familia de Sergio.

En el programa de YouTube se mostraron algunas capturas de pantalla de estos movimientos, pero a este 26 de junio ya no aparece que Sergio supuestamente falleció el 21 de junio.

Los conductores de ‘Chisme no like’ indicaron que supuestamente Sergio está fingiendo su muerte para no enfrentar a la Corte en Estados Unidos, ahora que hay nuevas denuncias en su contra en ese país por lo sucedido en el llamado ‘Clan Trevi Andrade’.

El 21 de junio decía que Sergio había fallecido y luego de unas ediciones ya no aparece la información / YouTube

Según explicaron, las demandas no podrán proceder contra Sergio si el exmanager no aparece y no tienen en dónde contactarlo.

“Está metido en muchos problemas. Sergio Andrade decidió fingir su muerte”, indicó Elisa, y Javier añadió: “La jueza dijo ‘si a Sergio Andrade no lo encuentran para la demanda, puede que este caso sea desestimado’. Ahí Gloria (Trevi) y Mary Boquitas tendrán que defenderse ellas mismas de las víctimas del clan y no podrán acusar a Sergio”, indicó.

No obstante, el programa indicó que la última localización de Sergio es en Cancún, ya que recibieron información de que había ido al doctor buscando a un especialista en problemas renales.

Sergio Andrade fue visto en un hospital en Cancún / YouTube

Al momento se desconoce el paradero de Sergio Andrade y su estado de salud.