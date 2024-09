Novia de Michelle Rodríguez ¡le entrega anillo!

Desde hace unos meses, Michelle Rodríguez se ha dicho muy feliz y enamorada presentando a su novia Victoria García a través de redes sociales. Ambas han contado a TVNotas lo bien que se sienten en su relación y al parecer ya quieren dar el siguiente paso.

Recientemente se dio a conocer que la actriz será la encargada de conducir los premios Ariel en Guadalajara el próximo 7 de septiembre, así que ha tenido una serie de entrevistas con medios de comunicación, entre ellos, un diario de circulación nacional.

Michelle Rodríguez y su novia Victoria García están felices con su relación / Instagram: @michihart

La actriz le contó al diario que su novia le había hecho una propuesta muy especial y dijo que “aunque es una relación que lleva poco tiempo”, están sumamente contentas y admitió: “ando bien romántica”.

Michelle Rodríguez recibe anillo de promesa por parte de su novia

Resulta que Victoria le dio un anillo de promesa a Michelle como prueba de su amor y dijo: “Estoy feliz, porque estoy descubriendo un amor sano, un amor en paz. Descubriendo esto que dicen que el amor no debe provocar mariposas en la panza, sino paz. Me hace feliz y por eso lo he compartido, porque genuinamente es una chica maravillosa”.

Victoria le dio un anillo de promesa a Michelle / Instagram: @michihart

El significado del anillo de promesa es la exclusividad y muestra el amor que se tienen, por lo que el propósito es que un día sea reemplazado por el anillo de compromiso.

Michelle y Victoria gritaron su amor a los cuatro vientos en marzo y desde entonces no han parado de mostrarse felices y muy enamoradas.

