Pepe Aguilar confiesa que no quería que Ángela se casara: “Pudiera ser yo el culpable”

Ante los dimes y diretes que ha provocado la reciente unión de Christian Nodal y Ángela Aguilar, fue el cantante Pepe Aguilar, padre de la novia, quien ya rompió el silencio sobre la famosa boda.

El intérprete confesó que no quería que su hija diera el siguiente paso con su novio, el famoso cantante Christian Nodal y explicó sus razones.

¿Por qué Pepe Aguilar no quería que su hija se casara?

En una reciente entrevista con ‘Los 40 Colombia’, Pepe dijo que no se imaginaba ver a su hija casada.

Según el cantante, fue porque cree que aún es muy pequeña para eso. Sin embargo, también ha aprendido a entender que sus hijos van creciendo y toman sus propias decisiones, aunque muchas veces a él no le parezcan del todo.

Checa: Gomita ¡se hizo de palabras con Nicola Porcella! en el programa ‘Hoy’

En las fotos, los internautas notaron que supuestamente Pepe no estaba contento / Instagram: @pepeaguilar_oficial

“Yo nunca pensé tener una hija casada a los 21 años, está muy chiquita. Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven, pero se aman y así es la vida”, confesó.

En otra entrevista con la revista ‘Vea’ el 29 de agosto, dijo: “Me ha costado mucho poder entender que mis hijos ya están creciendo y que deben tomar sus propias decisiones, pero poco a poco he aprendido a dejarlos ir”.

¿Pepe Aguilar fue el cupido entre Ángela y Nodal?

Además de balconear a Nodal diciendo que el joven nunca se ofreció a ayudarle en los gastos de la boda, Pepe dijo que él podría ser el responsable de que su hija esté casada.

“Siendo una familia de tradiciones y costumbres, cuando ella me confesó que quería casarse, decidí aportar todo el dinero necesario para que la celebración se llevara a cabo”, contó.

Puedes ver: Pepe Aguilar asegura que prefiere a Carín León que a Christian Nodal, esposo de su hija

No todo fue miel sobre hojuelas en la boda de Ángela y Nodal / Instagram: @pepeaguilar_oficial

“Es que no te queda de otra. Me ch*ngué, absolutamente todo (lo pagué) y ¿qué crees? Mi yerno no me dijo ‘oiga suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?”, expresó, añadiendo que Christian estaba miedoso al principio porque pensaba que iba a ser bravo con él en su papel de suegro.

Y finalizó comentando: “Yo lo contraté a él cuando estaba chiquillo, tenía 19 años, para una gira y ahí conoció a Ángela, pero ella tenía 14 años, no hubo nada entonces. O sea que pudiera ser yo el culpable de que estos cabr0n3s estén casados”.

Mira: Familiar de Adrián Marcelo hospitalizado, colapsó por la participación del regio en LCDLFMX, aseguran