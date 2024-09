Gomita ¡se hizo de palabras con Nicola Porcella! en el programa ‘Hoy’

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se convirtió en la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos México’. El público decidió que la payasita no debía seguir más en la competencia y en la ruleta de la gran decisión quien regresó a ‘La casa’ fue Karime, mientras ella tomó el Didi hacia el foro.

Cabe recordar que en redes sociales, la comediante no era de las favoritas de internautas. Señalaron que dejó al descubierto su “verdadera cara”. Incluso, fue blanco de críticas y comparaciones con memes de algunos personajes animados de Disney.

Fue hasta ayer que Gomita se enteró de todo lo que se dice de ella en la red. Pese a que reaccionó con humor junto a su familia. En esta ocasión fue enfrentada por Nicola Porcella en el programa ‘Hoy’.

Nicola Porcella enfrenta a Gomita en programa Hoy’

En la emisión de esta mañana en el matutino de Televisa, Araceli fue invitada para hablar de su experiencia en el reality. Esto como parte de su tour de medios. Sin embargo, la joven no se esperaba que Nicola la encarara por su actitud con Agustín Fernández.

Si bien, Gomita mostró un gran interés por Agustín Fernández. En diversas ocasiones, la también conductora terminó en llanto por el rechazo del argentino, así como la gran química que sí sostuvo con Gala Montes. Incluso, en la última fiesta en la que estuvo en ‘La casa’, señaló que estaba muy dolida por haberse fijado en Agustín.

Ahora, Nicola Porcella cuestionó a Gomita, en la sección ‘De qué me hablan’, sobre su incisivo interés por Agustín. Pese a que confirmó que conoce la forma de ser de su amigo, el peruano le recordó a la joven sobre lo mucho que se quejó de él. Sin embargo, ella se defendió e insistió en que no sentía nada por Fernández, simplemente le gusta.

“Agustín nunca dio pie a nada… ¿Enamorarte en seis semanas? Después dijiste que te enamoraste del gigol…¿Por qué seguías atrás de él? Gomita se inventó un amor que no existe... O sea, no importaba lo que él hablaba de las demás personas”. Nicola Porcella

“No me enamoré, sientes algo ahí (...) Seguía atrás de él porque me gustaba, obviamente no me gustó el comentario, pero se me hace guapo... No me gustaría que fuera este el tema de la conversación”, respondió Gomita.

Por otro lado, le mostraron las imágenes a la conductora sobre lo que vivió con el argentino y ella reaccionó muy penosa y con una risa nerviosa.

Además, le cuestionaron si su rivalidad con Gala fue a raíz de Agustín. Gomita lo negó, aseguró que lo que le molestaba de la actriz era su manera tan “agresiva” de dirigirse a las personas.

Conductores de ‘Hoy’ confrontan a Gomita ¿Es licenciada en ciencias de la comunicación?

Eso no es todo, también le recordaron el momento en que aseguró que no discutiría con Gala Montes, ya que ella es licenciada en Ciencias de la comunicación y no se pondría al nivel de alguien que “no tiene papeles”.

En esta ocasión, la conductora explicó que en su cuarto todos hablaban con “sarcasmo” y remarcó que, efectivamente, no es licenciada, a lo que un conductor le mencionó: “Nos cansamos de buscar la cédula, mana”.

“Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación”. Gomita

Martha Figueroa, con ánimo de hacer ver toda la controversia que generó Gomita en su estancia en ‘La casa’, le comentó: “Es que también hay que agarrarle el sentido del humor a Gomita. Es buena onda, pero se junta con la chusma. No escoge bien”.

¿Gomita se arrepiente de lo que hizo en ‘La casa de los famosos México’?

Finalmente, la sexta eliminada de ‘LCDLFMX 2’concluyó esta charla y subrayó que se divirtió muchísimo. Sin embargo, reiteró a los televidentes que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que sucedieron en su cuarto ‘Tierra’.

“Ya se acabó el juego para mí, me divertí muchísimo, hice lo que podía con las herramientas que tenía. No estuve de acuerdo con muchas actitudes que pasaron dentro del cuarto. Al final dije ciertas cosas que me lastimaron (...) ya estoy afuera y jamás van a ver ni una mala contestación hacia mis compañeros que todavía está jugando”, concluyó.

Así lo dijo Gomita: