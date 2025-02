Gala Montes: Crista, su madre, arremete contra ella tras su concierto en el Lunario: “no fui invitada”

Gala Montes celebró un importante logro en su carrera musical al presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional el pasado 22 de febrero.

La cantante, quien ha consolidado su camino en la industria, logró un sold out en su espectáculo. Sin embargo, la polémica no tardó en surgir, ya que su madre, Crista Montes, no fue invitada al evento y decidió pronunciarse con un contundente mensaje en redes sociales.

¿Cómo fue el concierto de Gala Montes en el Lunario?

El show de Gala Montes estuvo lleno de momentos memorables. La cantante deleitó al público con sus más recientes sencillos y sorprendió con un emotivo homenaje a Amy Winehouse al interpretar Back to black. Su presencia escénica, combinada con deslumbrantes vestuarios, hizo de la noche un evento inolvidable para sus seguidores.

Sin embargo, mientras la artista celebraba su éxito, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Entre las reacciones más destacadas se encontró la de Crista Montes, quien dejó claro su malestar por haber sido excluida de este momento tan importante en la vida de su hija.

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes del concierto de su hija en el Lunario?

Crista Montes, madre de la cantante, no dudó en compartir su sentir respecto al concierto de Gala en el Lunario. A través de redes sociales, recordó las declaraciones previas de Gala, quien la acusó de haberla explotado laboralmente desde niña. Su mensaje, cargado de ironía y molestia, generó gran controversia entre los seguidores de ambas.

“Veo y veo a distancia por qué no fui invitada por todo este desmadre, pero estoy analizando, y estoy realmente orgullosa de haber sido la que inicio esa explotación de la que tanto se me juzga todo lo que el mundo. Aquí se nota ese maltrato que se le dio, esa disciplina, que según ella la marcó para toda la vida”, expresó Crista en su publicación.

Además, destacó que, a pesar de las acusaciones de su hija, ese “sacrificio” es lo que la ha llevado a triunfar en la música. “Aquí se ve que todo depende del cristal con el que se mire y que todo sacrificio trae su beneficio”, agregó.

Crista Montes no fue invitada al Lunario pero sí el padre de Gala

Mientras que la madre de Gala Montes quedó fuera del evento, su padre y su hermana sí estuvieron presentes en el Lunario, lo que habría incrementado la molestia de Crista.

En su mensaje, Crista Montes insinuó que, a pesar del distanciamiento, sigue apoyando el crecimiento de su hija y está atenta a su carrera sobre todo cuando dice que fue explotada por ella en la infancia, pero ha demostrado disfrutar de lo aprendido a temprana edad.

“Una persona que fue explotada diría ‘ya cumplí, ni uno más’. Y tú hoy estás asimilando lo de ayer y ya estás pensando en el siguiente¿Cierto? dejo de ser tu madre si me equivoco”. Crista Montes

¿Gala Montes ya le respondió a su mamá, tras su concierto en el Lunario?

Hasta el momento, Gala Montes no ha respondido públicamente al mensaje de su madre. La cantante se ha mantenido enfocada en su música y en seguir creciendo en la industria, dejando claro que su prioridad es su carrera.

Aunque hacer sold out en su primer Lunario ya le paso factura, pues la cantante vivió una noche de emociones en su primer concierto en el Lunario, pero un problema de salud la obligó a cancelar la convivencia con sus fans.