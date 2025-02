Gala Montes se sintió mal su primera presentación en el Lunario y cancela evento con fans

Gala Montes, en medio de la polémica por distanciarse de Karime Pindter y que la dejara de seguir en redes y acusarla de sabotaje profesional, vuelve a ser tendencia. Esta vez, por ofrecer un espectáculo inolvidable en el Lunario del Auditorio Nacional el pasado 22 de febrero. La cantante, quien ha venido consolidando su carrera musical tras su paso por La casa de los famosos México, logró un sold out en el prestigioso recinto.

Sin embargo, la noche no terminó como ella esperaba, ya que sufrió un problema de salud que le impidió convivir con sus seguidores después del evento.

Gala Montes se lanza contra Karime / IG: @karimepindter / @galamontes

Gala Montes en el Lunario: Un concierto exitoso y un emotivo homenaje a Amy Winehouse

El show de Gala Montes fue un éxito rotundo, con un repertorio que incluyó sus más recientes sencillos y un momento especial en el que rindió homenaje a la icónica Amy Winehouse. La cantante interpretó Back to black, emocionando a su público con su potente voz y su estilo único.

Además de su talento musical, Gala deslumbró con su presencia escénica y sus cambios de vestuario. Entre sus atuendos destacaron un corsé verde y un vestido negro con transparencias y encaje, que añadieron un toque de sofisticación a la velada. Todo indicaba que la noche cerraría con broche de oro, pero un imprevisto cambió los planes.

Problemas de salud obligan a Gala Montes a retirarse en su primera presentación en el Lunario ¿Qué le paso?

Tras finalizar su concierto, la cantante tenía previsto compartir un momento con sus fans en una convivencia especial y aunque sí lo hizo, no pudo quedarse el tiempo que ella quería, pues en la cobertura de su convivencia por el periodista Edén Dorantes se observa a Montes visiblemente afectada, explicando que no podía quedarse debido a que se sentía mal.

“Oigan, escúchenme. Me siento bien mal. Se me bajó la presión. La neta, me siento bien mal. Me voy a tener que ir porque me estoy mareando mucho”, expresó ante sus seguidores, quienes comprendieron su situación y le permitieron retirarse para descansar.

En redes aseguran que el malestar de la intérprete de Tacara se atribuye a la carga de trabajo y las múltiples actividades que realizó en los días previos al concierto. Hasta el momento, no ha dado una actualización oficial sobre su estado de salud.

¿Gala Montes harta de su novio y mánager? El incómodo momento con su Icho Van que se hizo viral

Además de su inesperado problema de salud, otro detalle llamó la atención de los fans. En un video captado por el mismo periodista, se puede ver a Icho Van, novio y mánager de Gala, sujetándola de la cadera de manera insistente mientras ella saludaba a sus seguidores.

En el clip, Montes le susurra algo al oído y, acto seguido, él la suelta y se coloca detrás de ella sin volver a tocarla. Este gesto ha generado especulación en redes sociales, donde algunos usuarios interpretan que su lenguaje corporal mostraba un intento de control sobre la cantante, mientras que ella, con su reacción, habría marcado un límite. ¿Problemas en el paraíso?