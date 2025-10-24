Como Yolandra Andrade, famosa anuncia que tiene un aneurisma cerebral y culpa su divorcio con famoso cantante

Una de las figuras más mediáticas del entretenimiento sorprendió al mundo al confesar que padeció un aneurisma cerebral, tal como Yolanda Andrade en medio del caos emocional que vivió tras su divorcio con un reconocido cantante y empresario. La impactante revelación se dio durante el adelanto de la séptima temporada de su reality show, donde la celebridad apareció visiblemente afectada mientras explicaba el diagnóstico que los médicos le dieron.

Mira: Murió uno de los “abuelitos atracadores” que participó en el millonario robo a querida actriz

Canva

¿Quién es la actriz que sufrió un aneurisma cerebral por estrés?

La protagonista de esta impactante confesión es Kim Kardashian, empresaria, influencer, actriz y estrella de televisión, quien reveló en el adelanto de la séptima temporada de The Kardashians que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. La revelación se dio en un teaser transmitido por Hulu, donde se ve a Kim acostada dentro de una máquina de resonancia magnética (MRI), mientras se somete a una revisión médica.

La empresaria de 45 años compartió la noticia con su hermana Kourtney Kardashian, quien reaccionó con sorpresa al escuchar: “Había un pequeño aneurisma”, dijo Kim con voz temblorosa. Kourtney abrió los ojos y exclamó: “¡Wow!”, dejando claro que nadie en la familia esperaba algo así.

Según explicó la fundadora de SKIMS, los médicos le atribuyeron el aneurisma al estrés emocional acumulado, especialmente por los conflictos derivados de su divorcio con Kanye West, el rapero y empresario con quien estuvo casada desde 2014 y tuvo cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Lee: Kim Kardashian: Filtran fotos de su boda con guapísimo galán más joven que ella

¿Kim Kardashian se alegra de divorciarse de Kanye West? Esto fue lo que confesó en su reality

En el tráiler de The Kardashians, Kim Kardashian aparece llorando mientras enfrenta dificultades con su examen de Derecho, un proceso que ha documentado en temporadas anteriores. Pero el momento más emotivo llega cuando reflexiona sobre su separación de Kanye West.

“Estoy feliz de que se haya terminado”, declara entre lágrimas. “Mi ex estará en mi vida sin importar qué. Tenemos cuatro hijos juntos”, agregó.

A pesar de que el matrimonio terminó legalmente, los conflictos con Kanye, quien ha protagonizado múltiples polémicas públicas desde su separación, siguen afectando emocionalmente a Kim. “Anoche pensé: ‘¿Por qué diablos está pasando esto?’”, se le escucha decir en otra parte del avance.

La empresaria también expresó su preocupación por el impacto que los comportamientos de Kanye podrían tener en sus hijos. “Se van a enterar de las cosas. Van a crecer, van a ver”, explicó. “Así que mi trabajo como mamá es asegurarme de que, en el momento en que ese comportamiento esté ocurriendo, ellos estén protegidos”.

Mira: Ex de Kanye West se declara abiertamente lesbiana con un video en TikTok: “Lo siento, chicos”

¿Cómo afectó el estrés del divorcio con Kanye West a la salud de Kim Kardashian?

Además del aneurisma cerebral, Kim Kardashian reveló que el estrés también provocó el regreso de su psoriasis, una afección cutánea que había logrado controlar. “No había tenido psoriasis desde que me divorcié, y acaba de volver”, comentó en The Kardashians. “Probablemente me siento más estresada, solo porque tengo que proteger muchísimo lo que debo proteger”, mencionó.

La empresaria confesó que, durante años, sintió la responsabilidad de ayudar a Kanye en sus crisis. “Siempre me sentí muy mal y siempre quise ayudar”, dijo. “Esta fue la primera vez que no sentí esa responsabilidad personalmente. Es tan jodidamente triste”.

Este nivel de agotamiento emocional, según los médicos, fue suficiente para desencadenar el aneurisma cerebral. “Me dijeron: ‘Solo estrés’”, relató Kim en el clip, dejando claro que su cuerpo ya no podía más.

@tmz Kim Kardashian reveals she suffered a brain aneurysm 💔🧠 The reality star says the stressful fallout from her divorce from Kanye West may have played a role. 🎥: Hulu ♬ original sound - TMZ

¿Qué mostrará la temporada 7 de The Kardashians?

La séptima temporada de The Kardashians promete ser una de las más reveladoras y emotivas hasta ahora pues Kim enfrenta este nuevo desafío de salud mientras continúa equilibrando su carrera, su maternidad y los conflictos con su exesposo.

La fecha oficial de estreno es el jueves 23 de octubre de 2025. Desde ese día, se lanzará un nuevo episodio cada jueves, siguiendo el formato semanal que ha mantenido desde su primera temporada.

En México y otros países fuera de Estados Unidos, la temporada 7 estará disponible en Disney+, mientras que en Estados Unidos se transmite por Hulu. Ambas plataformas ofrecen acceso a las temporadas anteriores, por si quieres ponerte al día antes de ver los nuevos episodios.