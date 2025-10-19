Kim Kardashian genera polémica al poner a la venta ropa interior con vello ¿real?

En una jugada que mezcla provocación y marketing de alto impacto, la modelo estadounidense, Kim Kardashian, vuelve a hacer de las suyas. Esta vez, la empresaria ha lanzado a través de su marca, una línea de ropa interior con vello ¿real? Aquí te damos más detalles.

La actriz será protagonista de la nueva temporada junto a Emma Roberts y Cara Delevingne. / Facebook: Kim Kardashian

¿Kim Kardashian venderá ropa interior con vello?

La nueva línea de SKIMS (marca que le pertenence a Kim Kardashian), bautizada como The Ultimate Bush, está compuesta por prendas chiquititas de malla ultradelgada que incluyen mechones de vello sintético cuidadosamente adheridos en la parte frontal. La propuesta, que muchos califican como absurda y otros como innovadora, busca representar y celebrar “la diversidad del vello corporal femenino”.

Disponibles en una gama de tonos que incluyen rubio, castaño, rojo y negro, e incluso acabados rizados o lisos, las piezas se venden por unos 32 dólares cada una. A pesar de lo inusual del concepto, varias prendas se agotaron apenas horas después del lanzamiento, según confirmó la propia página de SKIMS.

Kim Kardashian, venta de ropa interior con vello púbico / Redes sociales, canva y SKIMS

Así lo describe la marca SKIMS en su cuenta oficial de instagram:

Con nuestra nueva y audaz braga de pelo falso, tu alfombra puede ser del color que quieras que sea. Empresa SKIMS, vía Instagram

El detalle que más llamó la atención fue el anuncio en forma de parodia retro. En un video con estética de programa de concursos de los años 70 titulado “¿La capa combina con las cortinas?” un presentador pide al público adivinar si el vello sintético de las prendas coincide con el color del cabello de la modelo. Aunque el tono era claramente satírico, no todos lo tomaron con humor.

¿Por qué acusan a la empresa SKIMS de Kim Kardashian por lanzar productos polémicos?

Este no es el primer experimento arriesgado que lanza SKIMS (empresa de Kim Kardashian). En julio, la marca ya había generado ruido con una colección de fajas faciales . Antes de eso, un sujetador con pez... falsos fue objeto tanto de burlas como de elogios por su audacia. En todos los casos, el resultado fue el mismo: éxito de ventas y miles de titulares.

Con cada nuevo lanzamiento, Kim Kardashian deja claro que entiende el juego: no se trata solo de vender ropa interior, sino de construir momentos virales que pongan a su marca (y a ella) en boca de todos. Aunque no todos compren sus productos, todos están hablando de ellos.

“ Quiero que SKIMS también sea divertida ”, declaró Kim en sus redes. Y vaya que lo está logrando.

Skims, empresa de Kim Kardashian, vende fajas para la cara ¿polémica? / Redes sociales y canva

¿Qué estudió Kim Kardashian?

Kim Kardashian, reconocida modelo y figura pública logró obtener su título en Derecho. Lo más sorprendente es que lo hizo sin asistir a una facultad de leyes tradicional. ¿Cómo fue posible?

La celebridad de 44 años optó por una ruta legal poco convencional, permitida solo en algunos estados de Estados Unidos, como California. En lugar de matricularse en una universidad, se formó a través de un programa de aprendizaje práctico bajo la supervisión de abogados profesionales, lo cual le permitió presentar los exámenes requeridos para ejercer la abogacía.

Fue la propia Kim quien anunció la noticia el 21 de mayo de este año través de sus redes sociales. En un video compartido en Instagram, se le ve emocionada colocándose el birrete mientras celebraba su graduación. El evento se realizó en el jardín de su casa, rodeada de familiares y amigos cercanos, en un ambiente privado pero muy emotivo.

Aunque el programa suele durar cuatro años, el proceso de Kim se extendió a seis debido a los efectos de la pandemia de Covid-19 y sus múltiples compromisos profesionales. A pesar de las dificultades, nunca abandonó su meta y perseveró con determinación. Su mentora, la abogada Jessica Jackson, lo resumió así: “ Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa con nada más que un feroz deseo de luchar por la justicia ”.

