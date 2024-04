Eugenio Derbez presume a su sobrino futbolista del Cruz Azul; lo llama la “esperanza de la familia”

Al parecer la familia Derbez tiene gente talentosa en la industria del espectáculo, pero también en otros ambitos como el deporte. Tal es el caso de Louis Victor Estrada Derbez que es sobrino del famoso actor y comediante, quien tambien es un futbolista del Cruz Azul desde el año 2022.

El famoso actor y fanático del Cruz Azul presumió en redes a su sobrino, con un mensaje, en el cual le muestra su orgullo y apoyo al joven hijo de su hermana.

“Con mi querido sobrino @louisderbez , que orgullosamente juega en la Sub23 de mi querido @cruzazul! Mi querido Victor, ¡ya no permitas que se infarte Ludovico Peluche. Tú eres la nueva esperanza de la familia”, escribió en Instagram.

Eugenio Derbez, aficionado del Cruz Azul

Recordemos que Eugenio Derbez es aficionado del fútbol y sobre todo del Cruz Azul, equipo al cual le es fiel. En 2021, Derbez se mostró muy conmovido tras el triunfo de su equipo en el torneo de la Liga Mx.

“No lo puedo creer. Estoy solo porque no estoy en casa, pero no manches. No lo puedo creer. Solo estoy con Fiona y le dio un infarto. No aguantó la emoción. 23 años de. No lo puedo creer”, aseguró el actor, al borde del llanto.

¿Quién es Louis Victor Estrada Derbez, sobrino del actor?

El sobrino de Eugenio Derbez es hijo de su hermana Silvia Eugenia Derbez. El joven promesa tiene solo 21 años y ya forma parte de la categoría de 23 años en el club Cruz Azul. Louis Víctor Estrada Derbez Benavente nació el 3 de enero de 2003 en San Luis Potosí. Sus primeros pasos en el fútbol profesional fueron con los Diablos Rojos de Toluca, equipo al que llegó en 2018 para integrarse a la categoría sub-15 de los choriceros.

