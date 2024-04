¡¿Lucero no quería que sus hijos se parecieran a Manuel Mijares?! “Que se parezca a mí" VIDEO

Lucero y Manuel Mijares no solo se han consolidado como unos de los cantantes más destacados de la industria de la música en México, sino que también son una de las parejas más queridas del medio artístico, aunque ya están divorciados.

Su romance dio el siguiente paso en el año 1997, dado que llegaron al altar en una ceremonia religiosa que fue transmitida a través de Televisa. Esta se llevó a cabo en la iglesia de Las Vizcaínas en la Ciudad de México.

Durante sus catorce años de casados dieron vida a dos pequeños de nombre José Manuel y Lucerito, quienes han seguido los pasos de sus padres en el medio del espectáculo. Pese a que construyeron una gran familia, la pareja decidió divorciarse debido a su apretada agenda.

Lucero y Mijares posando juntos. / Cortesía Lucero/ Instagram: @oficialmijares

Te puede interesar: Edith Márquez se une en matrimonio con Iñaki Marcos en una ceremonia privada en Val’ Quirico

¿Lucero no quería que sus hijos se parecieran a Manuel Mijares?

Aunque los cantantes terminaron su matrimonio hace ya varios años, en redes sociales resurgió un video de cuando los famosos todavía eran pareja y aún no daban la bienvenida a sus hijos. En este, la también conocida como ‘la Novia de América’ hizo una contundente revelación. ¡No quería que sus hijos se parecieran a Manuel!

Fue a través de una entrevista en la cual Lucero dejó claro que no quería que sus hijos con Manuel se parecieran a él. Cabe señalar que ambos ya estaban a la espera de su primer hijo, es decir, José Manuel.

Lucero y sus dos hijos posando sonrientes. / Instagram: @luceromexico

No te pierdas: ¿Shakira y Rauw Alejandro saldrán juntos en una cita romántica? ¡Él le habría coqueteado!

En el video se escucha como la reportera cuestiona a Lucero sobre el género de su bebé. Sin embargo, lo que causó sorpresa fue la respuesta de la también actriz. ¡No le gustaría que sus hijos se parecieran a su papá!

“Y sabes yo qué digo... Si es niña que se parezca a mí y si es niño que se parezca a mí”. Lucero

Luego de hacer esta fuerte declaración, Lucero se soltó a reír manifestando que todo se trataría de una broma. Sin embargo, el intérprete de Soldado del amor no tardó en reaccionar a las palabras de su esposa, por lo que contestó:

Manuel Mijares “A los papás no les dejan nada”.

Así lo dijo Lucero:

Mira: Juego de voces: Los hijos de famosos desafían a sus padres ¿Lucero Mijares se llevó el primer programa?

¿Los hijos de Lucero y Manuel Mijares se parecen al cantante?

Parece ser que la vida le habría jugado en contra a Lucero, dado que, en diversas ocasiones, se ha manifestado el contundente parecido de José Manuel y Lucerito con Manuel Mijares. No obstante, este no sería motivo para que la famosa no demuestre el gran amor que tiene por sus dos hijos.