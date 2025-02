Galilea Montijo se somete a un ultrasonido en vivo: ¿Está embarazada?

Recientemente Galilea Montijo dijo que quiere ser mamá por segunda vez al lado de su pareja, Isaac Moreno. En noviembre del año pasado, confirmó que está en la búsqueda activa de un embarazo y compartió detalles sobre los retos que enfrenta para lograrlo.

Galilea Montijo desea tener otro hijo / Redes Sociales

¿Cómo busca embarazarse Galilea Montijo?

Aunque la conductora de ‘Hoy’ se considera una mujer llena de energía, ha reconocido que su cuerpo no responde de la misma manera que cuando tuvo a su primer hijo con su exesposo, Fernando Reina: “Yo me sigo sintiendo de 30, pero mi cuerpo ya no. Estamos en la búsqueda de las mejores opciones”, declaró Montijo.

En esta etapa de su vida, ha revelado que encontró un laboratorio especializado en tratamientos de fertilidad. Sin embargo, admitió que sus apretadas agendas le han impedido viajar para concretar el proceso: “Desgraciadamente no hemos podido viajar porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando”, explicó la presentadora.

Galilea Montijo reacciona a la demanda que Ninel Conde perdió en contra de Anabel / IG: @galileamontijo

¿Galilea Montijo está embarazada? Ultrasonido

Durante una reciente transmisión del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo se sometió a un ultrasonido en vivo, lo que generó sorpresa entre sus compañeros y el público. En un principio, varios pensaron que la conductora podría estar embarazada y que aprovecharía el momento para dar la noticia.

Acompañada de Raúl Araiza, Montijo se recostó en una camilla mientras un especialista realizaba el procedimiento. Entre bromas, la conductora comentó: “No sabemos si es niño o niña... Yo pensé que era por ósmosis el embarazo”, lo que provocó risas entre sus compañeros de foro.

Sin embargo, minutos después se reveló la verdadera razón del ultrasonido. Montijo había experimentado molestias en el abdomen, lo que llevó a los médicos a recomendarle el estudio para descartar problemas de salud.

Galilea Montijo estaría embarazada / Hoy

Estado de salud de Galilea Montijo tras el ultrasonido

La doctora encargada del estudio explicó que el objetivo era analizar órganos como el hígado, vesícula, riñones, útero y ovarios, para detectar posibles anomalías.

“Tiene un poquito de gas, pero se ve todo bien. Le veo su útero, sus ovarios”, comentó la especialista.

Con su característico sentido del humor, Montijo respondió: “Habla con mis ovarios, diles que florezcan”, lo que nuevamente desató risas en el set.

Galilea Montijo, quien consultó a las cartas si será madre en 2025, demostró una vez más su actitud positiva ante cualquier circunstancia, dejando en claro que, aunque aún no está embarazada, sigue firme en su deseo de ser madre nuevamente.