¿Galilea Montijo será madre en 2025? Esto dijeron las cartas

Desde hace meses, Galilea Montijo ha compartido su deseo de convertirse en madre nuevamente, esta vez junto a su pareja Isaac Moreno. La conductora del programa matutino ‘Hoy’ mencionó en entrevistas que ambos están explorando diversas alternativas para cumplir este sueño, incluyendo tratamientos de fertilidad: “Yo me sigo sintiendo de 30, pero mi cuerpo ya no. Estamos en la búsqueda de las mejores opciones”, confesó Galilea, quien ya es madre de un hijo fruto de su relación con Fernando Reina.

La conductora explicó que su camino hacia la maternidad no ha sido sencillo debido a que experimentó una menopausia temprana a los 47 años. Aunque su matriz sigue siendo funcional, sus ovarios dejaron de responder, lo que dificulta la concepción natural. Sin embargo, Montijo mantiene una actitud positiva y está decidida a intentar todos los tratamientos disponibles antes de considerar otras alternativas: “Tuve una menopausia muy temprana, a los 47 años. Mi matriz funciona, lo que no me funcionan son los ovarios”, explicó.

Instagram

Un laboratorio especializado y los desafíos del tiempo para poder ser madre Galilea Montijo

Galilea reveló que junto a Isaac Moreno han encontrado un laboratorio especializado en tratamientos de fertilidad que podría ayudarlos a hacer realidad su sueño. Sin embargo, las ocupadas agendas de ambos les han impedido realizar el viaje necesario para iniciar el proceso: “Desgraciadamente no hemos podido viajar porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando”, comentó la conductora.

Aunque la adopción es una opción que Galilea no descarta, aseguró que su prioridad es agotar todas las posibilidades de tener un hijo biológico antes de considerar esta alternativa: “Adoptar me parece un acto de amor maravilloso. Yo creo que vas por etapas. La etapa 1 son tratamientos. ¿No puedes? Ok... Etapa 2... Vamos como quitando las opciones conforme pasa el tiempo”, expresó la presentadora.

Galilea Montijo conquista Tailandia junto a Isaac Moreno. / Facebook: Galilea Montijo

¿Qué dicen las cartas a Galilea Montijo sobre la posibilidad de ser madre en 2025?

El 17 de enero, durante una emisión del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo participó en una dinámica dirigida por Renata Manilla, una especialista en oráculos. Aprovechando la ocasión, Montijo preguntó directamente si podría convertirse en madre este 2025: “Yo ya así pidiéndole. ¿Ves hijos?”, cuestionó la conductora sin ocultar su curiosidad.

Renata Manilla respondió con sinceridad, pero la respuesta no fue la esperada por Galilea. Tras sacar la carta “amor a la vida”, la especialista explicó que para lograr un embarazo, Galilea debería trabajar en desbloquear su energía femenina. “Tienes un poquito bloqueada tu energía femenina, por lo que es importante que te conectes con ella”, le aconsejó Manilla.

Manilla también destacó que 2025 será un año de cierre de ciclos para Montijo, lo que significa que no logrará ser madre durante este periodo. Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que según la especialista, el año 2026 traerá nuevos inicios y podría ser el momento en el que finalmente cumpla su deseo. “Para el 2026 probablemente sí, porque es un año de inicios”, afirmó.

A pesar del panorama complicado para este 2025, Renata Manilla alentó a Galilea a prepararse emocional y físicamente para el próximo año. La conductora no se mostró desalentada y afirmó que continuará explorando todas las alternativas posibles para ampliar su familia.

