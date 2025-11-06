¿Quiénes quedaron nominados en ‘La granja VIP’ hoy, 5 de noviembre? ¡Esto cambiará el huevo dorado!

La tensión entre participantes aumenta en La granja VIP a medida que pasan los días. Esta noche del 5 de noviembre se realiza la asamblea de nominaciones, uno de los instantes más esperados tanto por los granjeros como por el público. En esta ocasión, los competidores deberán nominar frente a frente y explicar sus motivos. ¿Quién se une a la placa de nominados?

Quiénes fueron nominados en La granja VIP hoy 29 de octubre. / Redes sociales

¿Quién es el capataz de la cuarta semana en La granja VIP?

La competencia para elegir al capataz de La granja VIP se llevó a cabo el lunes 3 de noviembre a las 9:00 p.m., enfrentando a cuatro celebridades que buscaban obtener el liderazgo de la semana.

Los participantes Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y César Doroteo compitieron en una prueba que consistía en girar un costal suspendido sobre una viga. Al finalizar, debían abrir el costal y colocar distintos objetos en una báscula hasta lograr el peso exacto de siete kilos, junto con el maíz.

Tras completar el reto, Sergio Mayer Mori se coronó como ganador, convirtiéndose en el nuevo capataz de la semana.

Sergio Mayer Mori, La granja VIP / TV Azteca

¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP de la cuarta semana?

Durante el episodio de ayer martes 4 de noviembre en La granja VIP, Sergio Mayer Mori tuvo que enfrentar una de las decisiones más difíciles de la semana: elegir a uno de los peones (Lola Cortés, Lis Vega, Bea o Alberto del Río) para competir en un duelo contra uno de los granjeros.

Finalmente, Sergio Mayer Mori decidió que el duelo de este martes 4 de noviembre sería entre Alberto del Río ‘el Patrón’ y César Doroteo, quienes compitieron para definir al segundo nominado de la semana en ‘La granja VIP’.

La dinámica del reto consistió en que cada participante contara con una estación con cuatro huacales llenos de verduras. Ambos debían clasificar las verduras correctamente en los huacales correspondientes mientras mantenían el equilibrio para desplazarse entre ellos.

Al concluir la prueba, César Doroteo resultó vencedor, por lo que Alberto del Río ‘el Patrón’ se convirtió en el segundo nominado de la semana en La granja VIP .

Alberto del Río ‘el Patrón’ podría salir de La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo nominaron los integrantes de La granja VIP hoy 5 de noviembre?

Hasta ahora, el público se encuentra a la expectativa de lo que ocurrirá esta noche en la ‘asamblea’ de La granja VIP entre participantes. ¿Nominarán por estrategia o afinidad? La respuesta se conocerá esta noche a las 9:00 PM por Azteca Uno y Disney+.

En nuevo episodio en La granja VIP, los competidores se dieron cita en la tradicional ‘asamblea’ de los miércoles, y así fue como nominaron:



César Doroteo nominó a Eleazar Gómez.

Lis Vega nominó a Alfredo Adame.

Alberto ‘el Patrón’ del Río nominó a Alfredo Adame.

Sergio Mayer Mori nominó a Eleazar Gómez.

Fabiola Campomanes nominó a Manola Díez.

Bea nominó a Eleazar Gómez.

Lola Cortés nominó a Alfredo Adame.

Kike Mayagoitia nominó a Eleazar Gómez.

Jawy Méndez nominó a Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez nominó a Kike Mayagoitia.

Alfredo Adame nominó a César Doroteo.

Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez.

Manola Díez nominó a Alfredo Adame.

Eleazar Gómez y Alfredo Adame son los que terminaron con más votos , por lo que se unieron a la placa de nominados, pero... ¿el huevo dorado cambió todo?

Fabiola Campomanes, como capitana del equipo ganador de la dinámica, abrió el huevo dorado y leyó el poder que tenía esta semana. La apertura del huevo reveló que esta semana habrá un quinto nominado y seleccionado por ella misma. Campomanes seleccionó a Manola Díez como la nominada número cinco.

Así que la placa de nominados está conformada por Lolita Cortés, Alfredo Adame, Alberto ‘el Patrón’ del Río, Eleazar Gómez y Manola Díez.

