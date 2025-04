Gaby Rivero, tras boda de su hija Gala Ricote, le lanza fuerte exigencia porque ella ya está “viejita”, VIDEO

Aunque hace unos años Gaby Rivero aseguró que no quería ser abuela, recientemente hizo declaraciones que cambiarían por completo el rumbo de la historia. ¿Quiere que una de sus dos hijas la hagan abuela? ¡Todo cambió con la boda de su hija Gala Ricote Rivero!

Hace algunos años la hija menor de la intérprete de ‘Carrusel’, Maya Ricote, inició una nueva etapa al mudarse a vivir con su novio Patricio de Rodas cuando sólo tenían 21 y 22 años respectivamente. En aquél entonces se le preguntó a Gaby Rivero sobre si pensaba ser abuela, a lo que la actriz respondió:

“¡Ay no, no me gustaría! Apenas están aprendiendo a vivir, a cuidarse cada uno por su parte, no creo que estén listos para ser papás, para nada, ni Gala, que ya tiene 28, creo que esté lista para hacerme abuela. Me va a fascinar cuando suceda, pero cuando estén listas”, sentenció la actriz.

Pese a su negativa, parece ser que la también cantante ahora sí quiere ser abuela, a raíz de la reciente boda de su hija Gala Ricote. ¿Qué fue lo que dijo?

Gaby Rivero y su yerno Daniel Paredes / Captura de pantalla IG: @grivero64

Gaby Rivero habla sobre el matrimonio de su hija Gala Ricote

En entrevista con ‘Venga la alegría’, la participante de ‘MasterChef celebrity generaciones’ fue cuestionada sobre la boda de su hija mayor, Gala Ricote, quien hace unas semanas se casó con su novio Daniel Paredes en la Riviera Maya.

Al respecto, Gaby dijo:

Gaby Rivero ''Estamos muy contentos. Sí, sí, se acaba de casar, está muy feliz. De luna de miel se fueron a Japón, así que fue una boda muy linda, muy romántica’’.

Sobre su yerno y su familia, la madre de Maya Ricote expresó estar tranquila y cómoda, pues les conoce de hace muchos años: ''A Daniel lo conocemos desde hace muchos años, se conocieron ellos en el kinder, así que pues es un amor de toda la vida’’, reconoció Gaby Rivero.

La intérprete de ‘Carrussel de las Américas’ destacó que la amistad entre su hija Gala y su nuevo esposo ha sido un factor determinante para la relación y su matrimonio:

''Siempre han sido amigos, así que es fundamental que tengan esa base, ¿no? Que sean amigos siempre antes de ser pareja, eso ayuda bastante’’. Gaby Rivero

Gaby Rivero el día de la boda de su hija Gala Ricote / Captura de pantalla IG: @grivero64

¿Gaby Rivero será abuela?

Nuevamente la prensa cuestionó a Gaby Rivero si sería abuela pronto y esta vez abrió las puertas a esa posibilidad encantada, pues aunque no quiere presionar a los recién casados, aseguró que ya está más que lista para convertirse en abuela a sus 60 años:

''Estoy lista, ¡ya me urge! Pero bueno hay que darles su tiempo, cuando ellos quieran, yo feliz. Yo fascinada de ser abuela, imagínate, yo creo que es el postre de la vida. Yo ya estoy viejita, pero bueno, no importa, seguimos haciendo ejercicio para cuando lleguen los nietos’’, expresó emocionada Gaby Rivero.

¡Es una gran suegra! 🥰💓 Gaby Rivero asegura estar feliz del matrimonio de su hija y que no los presiona para tener hijos.👏👶#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/9fPlU00XQ8 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 16, 2025

Mientras Gala Ricote Rivero y su nuevo esposo Daniel Paredes disfrutan de esta nueva etapa y se preparan para ser padres en un futuro, Gaby Rivero se mantiene activa y ocupada en ‘MasterChef Celebrity Generaciones 2025' donde forma parte del equipo de ‘Los Clásicos’.