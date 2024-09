Gaby Rivero, actriz de la novela Carrusel, denuncia que fue víctima de un fraude en la CDMX

La actriz Gaby Rivero, que actualmente participa en la telenovela El ángel de Aurora, sorprendió al revelar en una entrevista para el programa De primera mano que fue víctima de un fraude. Un hombre se hizo pasar por el hermano de un importante ejecutivo de Televisa y le pidió dinero bajo pretextos falsos.

Rivero relató cómo, el 15 de agosto mientras comía en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, un hombre se le acercó y se presentó como el hermano de un ejecutivo de Televisa. ¡Le dio nombres y apellidos!

Gaby Rivero “Justamente el 15 de agosto estaba yo en Perisur comiendo con una amiga, y de repente se me acercó un tipo que se hizo pasar por (un ejecutivo)... Él utiliza mucho ese apellido para extorsionar a la gente, pero en realidad se llama Juan Antonio Peset Cortina”.

Agregó: “Con nombre y todo, porque ya me lo encontré otra vez. ¡Imagínate qué casualidad! Primero se hizo pasar por el hermano (un ejecutivo de Televisa), a quien conocí hace mucho tiempo. (El ejecutivo) trabajaba en Televisa, era un ejecutivo importante y, la verdad, muy buena gente. Hicimos una gran amistad. Aunque hace mucho que no lo veo, cuando te dicen que su hermano tiene problemas, pues tú lo quieres ayudar, ¿no?”.

Mira: Laura Zapata se lanza contra Adrián Marcelo ¡Recordó cuando vivió un escándaloso momento con él en Monterrey!

Gaby Rivero confiesa que otros famosos han sido estafados por el mismo hombre

El supuesto estafador afirmó que tenía problemas con su coche y no podía pagar con tarjeta, por lo que pidió a Rivero que le prestara dinero en efectivo.

“Supuestamente le habían quitado el coche y no podía pagar con tarjeta, así que me pidió que le prestara efectivo. Bueno, la verdad es que este hombre tiene una labia increíble, siempre anda con tapabocas para que no lo reconozcan... De repente me dijo que, por favor, lo ayudara. Le dije que no tenía efectivo, que solo tenía 4 dólares, y me contestó: '¿No puedes sacar del cajero?’. Y yo, de tonta, fui. Le di 7 mil pesos ese día, que era lo que podía sacar del cajero, menos mal”. Gaby Rivero

La actriz pidió tener cuidado con este sujeto, ya que no ha sido la única que ha sido estafada, ya que el actor Omar Fierro también fue estafado por el mismo el hombre que ella. “Uno debe tener cuidado. Es un delincuente porque ya lo ha hecho con muchas personas. Omar Fierro me escribió, él también cayó con 2 mil pesos con el mismo rollo”, comentó.

Días después, Rivero se encontró con el mismo hombre cerca de su casa, acompañado de una niña en uniforme escolar. Aprovechó la ocasión para confrontarlo y exigirle el dinero que le debía.

“Le dije: ‘Tú me debes dinero. Sino quieres que tu hija sepa a qué te dedicas, te espero aquí el lunes para que me pagues’”, declaró la actriz. El hombre incluso le entregó su credencial de elector (INE), y se comprometió a pagarle. Sin embargo, Gaby no volvió a saber de él hasta el momento.

Gaby Rivero decidió hacer pública su experiencia para alertar a otras personas: “Quiero alertar a la gente para que no caiga. Esta gente te toca el corazón y te extorsiona, porque es un robo”, concluyó.

Lee: Lorena de la Garza es la cuarta confirmada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Gaby Rivero tomará acciones legales en contra del hombre

El conductor de De primera mano, Lalo Carrillo, también confirmó haber tenido un encuentro similar con el mismo individuo.

“A mí también se me acercó en un concierto cerca del WTC con los mismos comentarios, mencionando a varios ejecutivos. Por suerte, no caí en el engaño”, afirmó Carrillo, respaldando la denuncia de Rivero.

Finalmente, la actriz mencionó que llevará el caso a instancias legales: “Me dicen que soy la persona número 70 a la que le ha hecho esto”.

Te puede interesar: LCDLFMX: Ana Bárbara invita a todo el team ‘Mar’ a cantar sus canciones y ¡No se las sabían! ¿Se molestó?