Laura Zapata se lanza contra Adrián Marcelo ¡Recordó cuando vivió un escándaloso momento con él en Monterrey!

Se siguen sumando celebridades a la lista de quienes han revelado tener poca afinidad con Adrián Marcelo. El regiomontano, desde antes de entrar a ‘La casa de los famosos México’, ya era considerado un personaje polémico y recientemente salió a la luz una nueva controversia del pasado que lo dejaría mal parado.

Recordemos que durante su participación en el reality, el nomnre del regio constantemente se hizo tendencia en redes sociales por las diversas polémicas que protagonizó con algunos de sus compañeros. Específicamente con Gala Montes y Arath De la Torre.

Ante esto, muchos han demostrado su apoyo hacia el regiomontano. Sin embargo, la mayoría ha reprobado sus acciones y otros han recordado algunos encuentros desafortunados con el exconductor de Multimedios, tal como lo hizo Laura Zapata.

En la más reciente emisión de ‘De primera mano’, Laura recordó cuando Adrián la invitó a su programa en Multimedios, ’SNSerio’, y se sintió incómoda porque le pidió hacer el ‘Thalía challenge’, cuando no es un secreto que ambas no tienen una buena relación.

La actriz manifestó que se sintió ofendida por la “burla” de Adrián Marcelo, por lo que tomó la decisión de abandonar el programa sin decir más, ni crear mayor polémica.

“La experiencia que yo tuve con Adrián Marcelo fue que me hicieron el favor de invitarme a Monterrey para una entrevista, pero, de repente, me encontré con que me pidieron que hiciera el baile de Thalía”, dijo Laura.

Zapata reiteró que no quiso soportar más “esta grosería” y decidió abandonar el programa, pese a que Adrián le insistió que se quedara.

Laura Zapata

“Me levanté y me fui. Este señor Adrián Marcelo dijo: ‘No, no, está jugando’. Me levanté y me fui, pensaron que era broma y me persiguieron: ‘No señora, regrese por favor’. No cariño, no voy a regresar a este absurdo, no me presto para esto”.