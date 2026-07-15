Elsa Aguirre revela quién fue su verdadero amor: ¡ni Jorge Negrete ni sus 3 esposos!

Elsa Aguirre murió este 15 de julio de 2026 a los 95 años, según confirmó la ANDI, que la recordó como uno de los rostros más representativos de la Época de Oro del cine mexicano. Antes de su partida, la actriz chihuahuense dejó varias confesiones sobre su vida amorosa que hoy vuelven a circular: tuvo tres matrimonios, un romance mediático con Jorge Negrete y, según sus propias palabras, un amor que nunca pudo concretar ¿De quién se trata?

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¿Por qué Ignacio López Tarso fue el amor imposible de Elsa Aguirre?

Tras darse a conocer la muerte de Elsa Aguirre este 15 de julio de 2026, han vuelto a circular algunas de las declaraciones más emotivas que la actriz hizo sobre su vida amorosa. Entre ellas destaca la confesión sobre el profundo sentimiento que experimentó por el primer actor Ignacio López Tarso.

La actriz chihuahuense compartió pantalla con el primer actor en diversos proyectos y reconoció que entre ambos existió una conexión especial que jamás llegó a convertirse en una relación formal. Sin embargo, ese sentimiento permaneció vivo durante décadas.

Durante una entrevista con Publimetro, Elsa Aguirre habló abiertamente sobre lo que significó Ignacio López Tarso en su vida y reconoció que fue uno de los amores más intensos que experimentó.

“Yo nada más le digo que creo que ha de haber sido ese amor imposible que sentí con Ignacio López Tarso. La atracción con Luis Aguilar fue muy fuerte también y más aún con Pedro Infante, pero fueron imposibles porque hasta ahí quedó nada más”. Elsa Aguirre

La actriz recordó, además, que desde muy joven dedicó su vida por completo al trabajo, consolidándose como una de las figuras más importantes del cine mexicano durante la llamada Época de Oro.

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Ignacio López Tarso y Elsa Aguirre

¿Elsa Aguirre e Ignacio López Tarso estuvieron enamorados? La historia detrás de su amor imposible

Una de las preguntas que más curiosidad ha despertado entre los admiradores de Elsa Aguirre es si alguna vez le confesó directamente sus sentimientos a Ignacio López Tarso.

La actriz fue cuestionada sobre ese tema y respondió con sinceridad. Aunque reveló que el actor siempre tuvo palabras cariñosas hacia ella, nunca tuvo certeza absoluta de que el sentimiento fuera correspondido de la misma manera.

Aun así, dejó claro que su enamoramiento fue completamente real y que marcó una etapa importante de su vida emocional.

“Él se expresa muy bonito de mí, él dice que también se enamoró, pero yo no sé. Solamente sé que yo verdaderamente me enamoré de él, pero fue imposible”. Elsa Aguirre

La declaración se convirtió con el paso de los años en una de las confesiones más recordadas de la artista, especialmente porque mostró un lado vulnerable que pocas veces compartió públicamente.

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¿Quién fue el gran amor de la vida de Elsa Aguirre?

Aunque la historia con Ignacio López Tarso ha generado enorme interés entre los seguidores del espectáculo mexicano, Elsa Aguirre dejó claro que el amor más importante de su vida fue otra persona.

En una entrevista realizada en 2021 por Gustavo Adolfo Infante, la actriz reveló que el periodista Armando Rodríguez Morado, su primer esposo, ocupó un lugar único en su corazón. La pareja contrajo matrimonio en 1959, cuando Elsa Aguirre atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera artística. Fruto de esa relación nació Hugo Morado, el único hijo de la actriz.

A pesar de que el matrimonio terminó en divorcio, la estrella siempre recordó esa etapa con cariño y aseguró que fue una de las más felices de su vida.

“El amor de mi vida fue, con esa conciencia que yo tenía, fue Armando. Fui la mujer más feliz del mundo”. Elsa Aguirre

Las palabras sorprendieron a muchos debido a la relevancia mediática que tuvieron otras relaciones sentimentales de la actriz a lo largo de los años.

Armando Rodríguez Morado y Elsa Aguirre

¿Cuántos esposos tuvo Elsa Aguirre y por qué terminó con Jorge Negrete?

Además de Armando Rodríguez Morado, Elsa Aguirre se casó con el cineasta José Bolaños y posteriormente con el maestro de yoga chileno José Rafael Estrada Valero. Ninguno de esos matrimonios logró consolidarse y ambos terminaron en divorcio.

Antes de casarse también protagonizó uno de los romances más comentados de la farándula mexicana junto a Jorge Negrete, una relación que durante años alimentó titulares y rumores dentro del espectáculo.

Sin embargo, fue la propia actriz Elsa Aguirre quien explicó que decidió poner fin al noviazgo porque consideró que existían diferencias importantes entre ambos y no encontró la compatibilidad que buscaba para compartir su vida.