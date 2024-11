José Eduardo Derbez reza para que su hija no quiera ser actriz por una poderosa razón

A pesar del gran éxito que ha logrado como actor y comediante, José Eduardo Derbez admitió que no quería que su hija siguiera sus pasos, es decir, desea que se mantenga alejada del medio artístico.

Esta revelación sorprendió a todos sus fanáticos, principalmente porque el también presentador pertenece a una de las familias más famosas de México. Tanto sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, como sus hermanos, Vadhir y Aislinn Derbez, se han dedicado a la industria del entretenimiento.

El presentador de ‘Miembros al aire’ reza para que su pequeña opte por una carrera lejos de los reflectores.

José Eduardo Derbez / Redes sociales

José Eduardo Derbez explica por qué no quiere que su hija sea actriz

En una entrevista reciente con diversos medios de comunicación, José Eduardo explicó que le gustaría que su hijo se dedicara a la arquitectura o la medicina, siendo esta última en la que hizo más énfasis, pues siente que le iría mucho mejor que si decidiera trabajar en el medio del espectáculo.

“Ya veremos con el tiempo. A mí me gustaría que fuera doctora, abogada, arquitecta, nada de actriz. Me gustaría que fuera doctora. Le va a ir bien” José Eduardo Derbez

Aunque dejó claro que preparará a su hija para que se dedique a “otra cosa”, resaltó que, si al cumplir 18, decidiera entrar al mundo del espectáculo, la apoyaría.

“Yo nunca fui niño de hacer novelas de pequeño, pero cuando cumplí 18 años ya pude hacer lo que yo quería”, expresó.

José Eduardo Derbez / Redes sociales

¿Cuándo nació la hija de José Eduardo Derbez?

Aún falta mucho para que José Eduardo descubra si su deseo se cumple, pues su hija apenas nació hace algunos meses.

El actor y su novia, Paola Dalay, le dieron la bienvenida a su primogénita a finales de julio pasado. Este hecho no solo causó una enorme alegría entre la feliz pareja, también logró un reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, padres de José Eduardo.

Recordemos que, desde su separación en 1996, Victoria y Eugenio han mantenido una relación sumamente tensa. No obstante, los actores han señalado en diversas ocasiones que su encuentro fue muy ameno.

José Eduardo Derbez y su novia / Redes sociales

José Eduardo Derbez se dice feliz de ser padre

José Eduardo ha dicho estar muy feliz de haber debutado como padre. En su momento, el conductor expresó que, pese a las complicaciones de la paternidad, disfruta convivir con su pequeña.

“Cada día le veo algo diferente y la disfruto tanto, la gozo tanto que me tiene babeando. Estoy muy contento, la estamos gozando muchísimo. A veces la gente también piensa que vivo en la fiesta, pero no, sí me gusta, pero tampoco tanto, ahora con una hija, está complicadito”, manifestó.

También confesó que su hija tiene más parecido con su padre, Eugenio Derbez: “Se parece más a él que a mí, otra generación más. Es el gen Derbez”, indicó.

