José Eduardo Derbez revela cómo se siente por el nacimiento de su hija ¡Faltan horas!

Hace unas semanas, Paola Dalay compartió, en su cuenta de TikTok, cómo preparó la maleta de su pequeña y la de ella para cuando estén en el hospital.

La influencer empezó empacando la maleta de su hija, en la cual incluyó tres mamelucos con gorrito, un conjunto de una marca finísima de París en color blanco para cuando salga del nosocomio y varios pañaleros. Además, empacó tres cobijas y todo lo guardó cuidadosamente en bolsas de plástico.

Cabe señalar que hace unos meses, José Eduardo y Paola Dalay revelaron cómo llegará su hija al mundo y aseguraron que le harán una cesárea, ya que no quieren sufrir ni que le pase algo a la pequeña.

“Cesárea, cien por ciento. Sí, exacto. ¿Para qué sufrir? Así solito, nace y ya”, dijo Paola Dalay.

Hace unas horas, el programa ‘Hoy’ entrevistó al actor en los pasillos de Televisa y ahí reveló que ya todo se encuentra listo para la llegada de su primera hija junto a Paola Dalay.

José Eduardo Derbez también confesó que estos últimos días ha tenido mucho nerviosismo, pues aseguró que no ha podido dormir bien al saber que pronto dará a luz su novia, Paola.

José Eduardo Derbez

“Mucho nervio. Me vibra el ojo, luego me vibra el labio. No estoy durmiendo, me duermo tardísimo dándole vueltas a mil cosas o en la madrugada me pongo a hacer cosas del cuarto. Es un estrés sabroso, también mucha emoción. Mucha felicidad y estamos muy contentos los dos”.