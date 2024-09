Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se enamoraron: “¡Ambos estábamos en una relación!”

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez son una de las parejas más sólidas y queridas del medio artístico. A pesar de los constantes rumores de separación que han surgido a lo largo de los años, la pareja ha demostrado que su amor es más fuerte que cualquier especulación.

Ahora Alessandra Rosaldo platica cómo surgió su romance, de manera inesperada, durante la grabación de un programa de televisión, donde ambos compartían créditos y contra todo pronóstico tuvo que terminar una relación para poder estar con Derbez.

Alessandra Rosaldo habla la intimidad con Eugenio Derbez / Instagram / Tiktok

¿Cómo se enamoró Alessandra Rosaldo de Eugenio Derbez?

Fue en una entrevista con Yordi Rosado que Alessandra reveló el momento exacto en el set de grabación que quedó flechada por el actor.

“Me acuerdo haber visto a mucha gente de producción y de repente lo veo a él. Me llamó la atención. Me voy acercando y lo vi guapísimo. Yo lo viví en cámara lenta. Nos sonreímos los dos. Algo pasó. Había estrellitas alrededor. Cuando lo saludo, nos abrazábamos. No sé si ese abrazo duró 30 segundos o tres minutos, pero no nos podíamos soltar”

Alessandra relató las acciones de Derbez tenía con ella y por lo que sin buscarlo se dio un romance: “Me tomaba de las manos. Mi corazón estaba a todo lo que daba; fue totalmente inesperado porque ni yo lo busqué, ni él me buscó. A partir de ese momento fue como si nos hubieran quitado un velo. Fue muy impresionante”.

Rosaldo asegura que en una cena descubrieron que eran compatibles: “Cada vez me fui poniendo más nerviosa. Él me invitó a cenar la primera noche; me invitó a que nos sentáramos juntos. Fuimos descubriendo cosas. Fue muy mágico porque empezábamos a descubrirnos.

Todo lo veía espectacular”

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tenían pareja cuando se enamoraron.

Finalmente, Rosaldo comentó que, a pesar de estar comprometida en ese momento, se enfrentó a un dilema amoroso. Sabía que lo que sentía por Eugenio era muy fuerte y decidió tomar una decisión difícil: poner fin a su relación anterior para vivir libremente su amor.





“Ambos estábamos en una relación y fue muy complicado. Hicimos todo lo posible por separarnos y no vernos. Yo terminé la relación que yo tenía porque para mí fue muy claro. Estábamos enamorados, pero separados. Yo estaba muerta de amor por él”

Alessandra Rosaldo





Ante las palabras de Alessandra, Eugenio no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que el actor tenía una relación con Dalilah Polanco que duró 3 años. En 2006 se separaron aunque parecían una pareja estable, sin embargo, no dieron razones del fin de su romance y al mismo tiempo surgieron rumores de infidelidad cuando salió una fotografía del actor besando a Alessandra.

Por su parte, la cantante terminó su relación con Ernesto D’Alessio en 2005 y en ocasiones ha expresado que no pensaban en el matrimonio, además de que a su suegra, Lupita D’Alessio no le agradaba mucho. Se desconoce con quién estuvo Alessandra después de Ernesto, pero en una ocasión Aislinn Derbez la balconeó diciendo que la integrante de ‘Sentidos opuestos’ había tenido un romance con “el Temerario mayor” y en 2005 se rumoraba que el músico había conquistado a la cantante y otras famosas “gracias a su gran carisma”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Facebook: Alessandra Rosaldo

