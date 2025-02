Arcángel reclama ante sentencia de la mujer que le quitó la vida a su hermano: “La justicia no vale”

A finales del 2021, el cantante Árcángel sufrió la pérdida de su hermano menor, Justin Santos, a causa de un accidente automovilístico ocurrido en el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico.

Tras las investigaciones correspondientes, se detuvo a una mujer identificada como Marya ‘N’. De acuerdo con las autoridades, la mujer transitaba, en estado de ebriedad, cuando chocó de frente contra el vehículo de Santos.

Debido al impacto, el hoy occiso salió disparado del coche y perdió la vida de manera instantánea, mientras que su acompañante, quien iba de copiloto, sufrió graves heridas. En aquel entonces, tanto el sobreviviente como Marya fueron trasladados al hospital para tratar sus lesiones.

Desde lo ocurrido, la familia de Arcángel ha honrado la memoria de Justin, así como también han luchado arduamente para que obtenga justicia.

¿Cuál fue la sentencia de la mujer que le quitó la vida al hermano de Arcángel?

Lejos de lo esperado por los familiares de Justin Santos o el público, Marya ‘N’ no pisará la cárcel, pese a haber sido hallada culpable por el deceso de Santos y las lesiones de Kevin Monserrate Gandía, quien estaba de copiloto.

Las autoridades de Puerto Rico dictaminaron que la mujer deberá pasar 15 años en arresto domiciliario, en los cuales tendrá que usar un rastreador electrónico. También tendrá que pagar 10 mil dólares de compensación a Kevin y cumplir con 200 horas de servicio comunitario.

Arcángel decepcionado por la sentencia de Marya ‘N’; revela que su madre está hospitalizada

Tras el dictamen, el reggaetonero compartió un mensaje para expresar su dolor ante la sentencia de la mujer que le quitó la vida a su hermano, ya que la considera sumamente injusta.

El artista afirmó haber perdido la fe en la justicia de puertorriqueña, principalmente porque su madre tenía fe en que la imputada recibiría un castigo adecuado.

“Yo sabía que nada iba a pasar. Siempre he dicho que la justicia de Puerto Rico no vale nada, nunca he esperado nada de ningún juez, ni su basura de sistema. Mi hermano descansa en paz. Me da tristeza por mi madre que creyó en el sistema. Yo no fallé nunca”, escribió a través de Instagram.

También reveló que su mamá, aparentemente por el estrés, fue hospitalizada de emergencia tras conocer la sentencia de la mujer.

“Ah, y se llevaron a mi madre de emergencia para el hospital. Procuren que no le pase nada a mi Sra. madre porque se arrepentirán en esta y en todas las vidas”, apuntó, sin dar más detalles sobre la situación de su mamá.

Arcángel molesto por la detención de Cosculluela

Para finalizar su mensaje, expresó su molestia ante el hecho de que la mujer que asesinó a su hermano no esté en prisión, mientras que su colega, Cosculluela, fue detenido recientemente por atropellar a unos caballos.

“Mera y a Consu se los llevaron arrestados por supuestamente y alegadamente chocar con unos caballos”, concluyó, junto a unos emojis de risa.

Actualmente, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre real de Cosculluela, sigue detenido por haber atropellado a dos jinetes y provocado la muerte de sus caballos. Su audiencia está programada para el próximo 12 de febrero.

