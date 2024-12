Pati Chapoy critica a actrices de Secretos de villanas por ventilar sus amoríos: “Vulgar y vendida”

Pati Chapoy, la reconocida conductora de Ventaneando, ha generado un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo mexicano al criticar duramente a Aylín Mujica por las revelaciones íntimas que hizo durante su participación en un reality show.

La cubana, conocida por sus polémicas declaraciones, narró en detalle un encuentro amoroso con un famoso cantante, cuyo nombre prefirió mantener en secreto. Durante su relato, reveló que el cantante le hizo una peculiar petición relacionada con un juguete para adultos.

“La pasamos bien, la verdad fue… no voy a decir el nombre, así que no insistan, pero sí, todo terminó bien”, comentó.

¿Hubo un segundo encuentro entre Aylín Mujica y el cantante?

La actriz aseguró que, tras ese encuentro, no hubo una segunda cita y que el cantante nunca la volvió a contactar. Sin embargo, Mujica no parece preocupada por esta situación y bromeó diciendo que el famoso seguramente recuerda aquel momento.

“Yo me imagino que los oídos le deben estar sonando. No, no me ha llamado todavía” Pati Chapoy

Aunque Mujica no proporcionó más detalles estas revelaciones no pasaron desapercibidas para Chapoy, quien no dudó en expresar su opinión al respecto.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Aylín Mujica?

En el programa Ventaneando, Pati Chapoy no dudó en manifestar su indignación ante las cámaras. Durante la emisión, Chapoy cuestionó las motivaciones de Mujica para hacer estas revelaciones y lanzó una crítica contundente: “Porque le pagaron, se vendió con el mejor postor, ¡no, bueno!”. Además, calificó las declaraciones de la actriz como “vulgares” y afirmó no estar de acuerdo con este tipo de exposiciones.

Chapoy también reflexionó sobre el impacto de este tipo de confesiones, planteando una pregunta a la audiencia: “¿Les gustaría que los hombres con quienes han tenido intimidad hablaran de ustedes como ustedes lo hacen de ellos?”. La periodista destacó que estas historias, más allá de generar morbo, podrían ser invenciones para atraer atención mediática.

Finalmente, el reportero y conductor Ricardo Manjarrez recordó que la cubana era conocida por “mentir” y recordó la vez que inventó un secuestro para saltarse un compromiso laboral: “Aylín tiene una mente muy fantasiosa, una vez inventó que la secuestraron en México porque se quería salir de una obra, a lo mejor se está repitiendo la historia”, dijo el comunicador.

Así criticó Pati Chapoy a Aylín Mujica.