José Eduardo Derbez y Paola Dalay pensaron que iban por ellos tras una noche de fiesta

José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron en el pódcast “El búnker”, conducido por Mau Nieto y Román Torres, una de las peores experiencias de sus vidas.

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en una pesadilla cuando, según relataron, pensaron que serían privados de su libertad tras salir de la boda de su amigo Faisy, que tuvo lugar en marzo de 2022 en Atlixco, Puebla.

“Pensamos que nos iban a secuestrar... horrible”, confesó José Eduardo, recordando los momentos de pánico que vivieron mientras regresaban de la fiesta.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confiesa que vivieron momentos de terror

Según el hijo de Victoria Ruffo, la celebración había sido complicada desde el principio debido a que se sentía mal por el frío, pero la situación empeoró al final de la noche.

“Pensamos que nos iban a secuestrar… horrible. Ya íbamos jaladones de la boda de Faisy, porque nos costó trabajo salir de la fiesta. Como yo me sentía mal y además hacía frío, no teníamos muchas ganas”, contó José Eduardo Derbez.

Eran alrededor de las tres o cuatro de la madrugada cuando, mientras iban en su coche escuchando música, “enfiestados” y con una botella en la mano, una camioneta les cerró el paso.

“Íbamos enfiestados con la música a todo volumen, todavía con la botella, y de repente se nos cierra una camioneta llena de hombres armados. Se pone una camioneta adelante y otra detrás, y se empiezan a bajar”, recordó el conductor.

El hijo de Eugenio Derbez también comentó que a pesar de que iban con dos personas de seguridad en la camioneta sintió mucho temor: “Hasta les dije: ‘Ni muevan un dedo’”.

José Eduardo describió cómo el miedo los invadió, haciendo que abrazara a Paola en un intento de protegerla: “Nos empezamos a poner muy nerviosos, y abracé a Paola. La borrachera se nos bajó en dos segundos. Se bajan (los escoltas) y les digo que cierren la camioneta. Nos empiezan a alumbrar con lámparas en los vidrios”.

La tensión continuó hasta que uno de los escoltas de José Eduardo le envió un mensaje informándole que los hombres armados pertenecían a la seguridad pública. Aún escéptico, José Eduardo pidió confirmación antes de abrir las puertas del vehículo: “Uno de los escoltas me manda un mensaje y me dice: ‘Todo bien’. Le pregunté: ‘¿Seguro?’, y me responde: ‘Segurísimo, ya hablamos con ellos’. Entonces ya les dije: ‘Está bien’. Abren la camioneta y nos ponen una luz en los ojos”.

José Eduardo y Paola Dalay respiraron aliviados porque se trataba de la Guardia Nacional

Según lo que relató José Eduardo uno de los oficiales le pidió fotografías al saber de quién se trataba: “Uno de ellos dice: ‘¡Ya vieron quién es!’, y empezaron a pedirnos fotos”, relató con incredulidad.

Este inesperado incidente dejó una marca en José Eduardo y Paola, quienes afirman que, pese a la confusión y el miedo, respiraron aliviados de lo que describieron como uno de los momentos más aterradores de sus vidas.