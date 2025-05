Novia y exnovia de José Eduardo Derbez presumen amistad y reencuentro al ritmo de ‘Amigas y rivales’

Aunque en el mundo del espectáculo las relaciones entre la pareja actual y la ex no siempre son armoniosas, Paola Dalay y Bárbara Escalante están rompiendo estereotipos. La actual novia de José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una inesperada reunión con la ex del actor, en un ambiente tan relajado como amistoso ¡y musicalizado al ritmo de la telenovela ‘Amigas y rivales’! interpretado por Kabah.

El motivo del encuentro fue la visita de Bárbara a la casa de José Eduardo para conocer a la hija que él tuvo con Paola hace unos meses. Lejos de incomodidades, las jóvenes se mostraron divertidas y cómplices, compartiendo la experiencia no solo como parte del pasado y presente del hijo de Eugenio Derbez, sino también como nuevas mamás que viven esta etapa por primera vez.

Novia y exnovia de José Eduardo se van de fiesta y recuerdan época de solteras

Lo que parecía ser solo una visita casual para conocer a la pequeña se transformó en una salida entre amigas. Paola y Bárbara decidieron salir de fiesta acompañadas de Catalina, una de las mejores amigas de José Eduardo Derbez, demostrando que entre ellas no existe rivalidad, sino una convivencia respetuosa y cercana.

Ambas compartieron videos y fotos de su noche de chicas, recordando sus épocas de solteras entre risas y música. Para los seguidores, la escena fue tan sorprendente como refrescante, y Paola no dudó en ponerle humor al encuentro al usar como fondo el tema principal de ‘Amigas y rivales’, subrayando la buena química entre ambas.

¿Quién es Bárbara Escalante, exnovia de José Eduardo?

Bárbara Escalante es una modelo e influencer que mantuvo una relación con José Eduardo durante varios años. En marzo de 2023, se casó con el empresario Pedro Echinique, con quien recientemente se convirtió en madre. Hoy, Bárbara combina su rol de mamá con su presencia activa en redes sociales, donde documenta su día a día y proyectos personales.

Pese a formar parte del pasado amoroso del actor, Bárbara ha logrado mantener una relación cordial con él, al punto de entablar amistad con su actual pareja, algo poco común en el medio.

¿Por qué terminaron José Eduardo y Bárbara Escalante?

La relación entre José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante terminó a mediados de 2019, tras varios años de noviazgo. Aunque nunca hubo escándalos públicos ni declaraciones polémicas, ambos confirmaron que la separación fue en buenos términos.

Se rumoraba que ya se iban a casar, pero repentinamente terminaron. Se habló de infidelidades de parte de José Eduardo, que ella toleraba. Sin embargo, en 2019 una fuente reveló a TVNotas que ella supuestamente tuvo un desliz con una chica, pues Bárbara es abiertamente bisexual, y José Eduardo no habría pasado por alto esa infidelidad que descubrió infraganti.

Ahora, el pasado quedó atrás y hoy mantienen una amistad que ha trascendido el tiempo y las circunstancias personales.

