La casa de los famosos México: Aarón Mercury pide a Abelito cambio de look, Ninel Conde se burla del resultado

En La casa de los famosos México 2025, donde cada día ocurre algo inesperado, Aarón Mercury se convirtió en el centro de las risas tras un aparente “arreglo” que no salió como esperaba. El influencer, expareja de Yeri MUA, quiso renovar su imagen con un sutil retoque, pero la falta de experiencia de Abelito y una confianza mal depositada convirtieron la escena en un momento viral del 24/7. ¡Ninel Conde fue testigo del desastre y no dudó en soltar una de sus bromas más ácidas!

¿Qué hizo Abelito para arruinar el look de Aarón Mercury en La casa de los famosos 2025?

Todo comenzó cuando Aarón Mercury, aparentemente cansado de su ceja poblada, le pidió ayuda a Abelito para hacerse una línea diagonal que le diera un toque más estilizado.

“Abelito, ¿sabes hacer la línea de la ceja? Voy a confiar en ti. No quiero que me la destruyas”, dijo con esperanza. Lo que no sabía Mercury es que su “barbero” apenas tenía una semana de experiencia… ¡y eso fue hace años!

Abelito con una rasuradora que no conocía bien, aceptó el reto: “Tu confía, si no confías, no hay confianza”, soltó entre risas. Pero apenas comenzó, las cosas se complicaron. “Esta máquina está rara… fue un error darme esta máquina”, confesó, mientras la ceja de Aarón comenzaba a verse desigual. A pesar de que intentaron corregirla sobre la marcha, el daño ya estaba hecho.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre el cambio de look de Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

La actriz y cantante Ninel Conde, más conocida como el “Bombón asesino”, no se guardó nada cuando vio a Aarón Mercury con su nueva ceja. “Parece como que te quemaste”, soltó con picardía, mientras Abelito no podía contener la risa. Más tarde, lanzó la frase que terminó por viralizar el momento: “Es como que te mordió un tiburón, te quedó cool. Yo te recomiendo que te la rasures toda”.

Ninel incluso sugirió que se afeitara la ceja completa para que creciera pareja. Ante las cámaras, Aarón lucía nervioso pero resignado, mientras intentaba convencerse de que el resultado no era tan malo.

“No está tan mal, pero me la hiciste más recta que diagonal”, dijo, con un gesto de desesperación.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al nuevo look de Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido en redes sociales. Usuarios de todas partes reaccionaron con humor, críticas y hasta teorías sobre lo que realmente pasó entre Aarón, Abelito y la máquina de rasurar.