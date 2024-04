Sandra Itzel y Adrián Di Monte: Un amor que terminó en infidelidades, decepción y denuncias

La relación entre la cantante Sandra Itzel y su todavía esposo, Adrián Di Monte, ha sido todo, menos convencional. Lo que comenzó como una historia de amor en el set de una telenovela, pronto se convirtió en una pesadilla de decepción, malos tratos, manipulaciones y denuncias legales.

De las telenovelas a la vida real: la historia de amor de Sandra Itzel y Adrián Di Monte

Los actores se conocieron en un casting para luego trabajar juntos en una telenovela en 2013 donde harían pareja. Sandra Itzel cuenta que Adrián Di Monte llegó a ese casting con una actitud de quererse ir pronto, pues tenía que terminar unos trámites en su escuela. La actriz lo tachó de pesado.

Los días pasaron y le dieron la oportunidad a Adrián de quedarse en la telenovela, pero constantemente le pedía a Sandra que ensayaran juntos, a lo que la actriz se negó varias veces, pero terminó accediendo y fue así que comenzaron a conocerse.

En septiembre de 2012, ella quiso poner las cartas sobre la mesa y preguntó qué relación tenían, por lo que Adrián, siendo de Cuba, le dijo que ya era un noviazgo.

En Cuba, cuando tú besas una jeva (pareja) y le dice vamo, ya es tu novia”. Adrián Di Monte

El anillo de una promesa falsa

La relación entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte fue fortaleciéndose con el tiempo, especialmente después de concluir su participación en la telenovela donde se conocieron. Llegaron a un punto crucial cuando decidieron unirse en matrimonio, y Adrián planificó una romántica propuesta para garantizar que todo saliera perfecto.

Durante una cena íntima, Adrián solicitó al mesero dos copas de champaña y escondió el anillo en el fondo de una de ellas. Al brindar, Sandra descubrió el anillo y fingió estar emocionada, aunque en su interior sintió una profunda decepción. A pesar de que el discurso de Adrián prometía un futuro matrimonio, el anillo resultó ser solo una promesa de compromiso, no la propuesta de matrimonio que ella esperaba.

Aunque poco después comenzaron las 4gr35iones, de las cuales sus amigos y equipo de trabajo fueron testigos, según cuenta Sandra Itzel, fue en 2015 que la pareja contrajo nupcias en una boda sencilla. La actriz ha relatado que Adrián Di Monte nunca quiso darle su boda soñada.

La decepción que sufrió Sandra Itzel de Adrián Di Monte

Mientras Sandra Itzel estaba en proceso de obtener la ciudadanía estadounidense, descubrió que Adrián Di Monte le fue infiel, según lo confirmó ella misma en una entrevista en ‘Venga la alegría’. Y en días recientes Adrián lo confirmó en ‘De primera mano’.

Fue de las desilusiones más grandes de mi vida. No podía creer que a la persona que amaba con toda mi alma fuera esa clase de monstruo. No fue una infidelidad, fue todo. Hay audios donde él dice: ‘Estoy harto de llegar a mi casa y ver a ese hipopótamo sentado en la sala’. Cosas así, muy graves. Fue encontrarme con conversaciones con su exnovia diciéndole que yo solamente me casé con él por los papeles, donde decía que mi mamá era una bruja, donde decía que yo era una ladilla y que permitía que me llamaran así. Fue la noche más larga de mi vida, yo veía y veía y lloraba Sandra Itzel

Esta revelación ocurrió mientras consideraba divorciarse de él. Además, en un pódcast, Sandra compartió que nunca se sintió como la esposa de Adrián, sino más bien como una figura secundaria. Se quejó de que él la reprendía por cuestiones triviales, como el uso del papel higiénico, y que su relación carecía de celebraciones de cumpleaños y aniversarios porque Adrián los consideraba ridículos.

Durante su participación en un reality show, los espectadores pudieron ser testigos de los gritos, manipulaciones y tensión psicológica que caracterizaban la relación de la pareja. Sandra solicitó el divorcio después de que Adrián le propusiera tener un hijo juntos, pero sin mantener una relación formal; su propuesta era compartir la crianza del bebé semana a semana. Sin embargo, cuando Sandra finalmente mencionó su deseo de divorciarse, Adrián ya no siguió el proceso.

El amor salió por la ventana y las disputas legales entraron por la puerta

Recientemente, Sandra publicó un video en redes sociales denunciando a Adrián por haber entrado a su edificio en su ausencia y expresó temor por su seguridad. El actor se defendió a través de un comunicado donde dijo que había acudido al edificio en compañía de una persona que le notificaría.

Según Adrián, las acusaciones de Sandra han sido difamatorias y le ha repercutido en su vida privada y reputación. Sin embargo, no ha querido demandarla aún hasta tener listo el divorcio, mismo que no se ha podido concretar. Adrián le ha mandado mensajes esta semana a Sandra Itzel para decirle: “Ya supérame” y “Por favor, firma los papeles del divorcio”. Por su parte, Sandra Itzel sigue con alegatos contra Di Monte y afirma que él ha hecho públicos videos de su tiempo de casados, que él afirma que no existen y nadie ha visto circular en redes.

La disputa de declaraciones y legal todavía va para largo.

