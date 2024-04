Adrián Di Monte demandará a Sandra Itzel por daño moral, dice su abogado, y aclara que no entró sin permiso

El pasado 16 de abril, Sandra Itzel sorprendió al hacer una transmisión en vivo en el que afirmó que su expareja Adrián Di Monte entró al edificio donde ella vive sin su permiso y mientras ella no estaba.

Las acusaciones vinieron con lágrimas y expresando su gran preocupación, además de algunas imágenes en video sobre lo que pasó.

Sin embargo, el actor se defendió a través de un comunicado donde dijo que había acudido al edificio en compañía de una persona que le notificaría.

Adrián Di Monte se defiende de Sandra Itzel

Luego del comunicado del actor, Sandra hizo una transmisión en vivo en donde expresó que ya no puede más con la situación y que demandaría a su ex. Según expresó, no quiso hacerlo antes porque no podría vivir con la culpa de haber metido a la persona que amó a la cárcel y prefería solo perdonar. Sin embargo, las supuestas agr3si0nes de Adrián en su contra no habrían parado ni estando separados, con este tipo de acciones.

Luego de esto, Héctor Rivera, abogado de Adrián Di Monte comentó en una entrevista para ‘Venga la alegría’ que su cliente le pidió explorar la posibilidad de demandar a Sandra Itzel por daño moral luego de las acusaciones le ha hecho sobre v1iol3ncia psicológica y física que habrían vivido en su relación y ac0so ahora que están separados.

Según Adrián, las acusaciones de Sandra han sido difamatorias y le ha repercutido en su vida privada y reputación. Sin embargo, no ha querido demandarla aún hasta tener listo el divorcio, mismo que no se ha podido concretar.

Adrián Di Monte demandará por daño moral a Sandra Itzel, así lo revela en exclusiva para #VLA Héctor Rivera, abogado del actor, además comparte detalles de por qué el actor entró a la propiedad. 👨🏻‍💼📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/olrQfYj7Hx — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 17, 2024

Por otro lado, sobre las acusaciones de Sandra de que el actor entró a su edificio sin permiso, el abogado comentó: “Definitivamente no hubo ninguna vulneración a la propiedad privada de la señora Sandra. El señor Adrián Di Monte iba acompañando a la funcionaria del juzgado e ingresan al domicilio, pero para ello se le autorizó la entrada. Lo que nosotros sabemos es que el señor Adrián ha entrado en múltiples ocasiones a ese domicilio porque la señora Sandra Itzel todavía es su esposa”.

Y de la posible demanda que pueda interponer la cantante contra Adrián dijo: “Si ella tiene elementos para decir que fue v1ol3ntada por el señor Adrián, siempre tiene, desde luego, el derecho de acudir a las autoridades para que sea investigado. Nosotros no tenemos ningún indicio que haya existido”, concluyó.

