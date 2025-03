Francisco Cantú se burla de Romina Mircoli por hacer una señal de auxilio y dice: “Nadie le hará caso”

Romina Mircoli, hija de la fallecida Dulce, dijo estar en peligro y responsabilizó a Francisco Cantú, en caso de que algo llegara a pasarle, el cantante no se queda callado y lanza una contundente respuesta. Francisco Cantú en su momento aseguró ser el supuesto novio de la cantante y recientemente dijo estar interesado en Alicia Villarreal.

Romina hizo una señal de auxilio durante una entrevista para el canal de YouTube del periodista Javier Ceriani, asegurando que ha recibido advertencias de que le estaban preparando una trampa.

“Yo sí estoy en peligro. Lo hago porque me dijeron que me prepare, que porque me tiene tendida una trampa. No sé si esta persona me lo dijo de verdad, pero lo tomo como aviso. Entre que sí y que no, aprovecho para hacerlos responsables a ellos dos: Francisco Cantú y Ofelia Cano. Los hago responsables de lo que pueda pasarme a mí y a mi familia”, indicó.

Todo esto, se dio después de que el periodista diera a conocer unos audios en los que la propia Dulce dice necesitar una “limpia”, pues las cosas en su vida personal habían empeorado de manera misteriosa.

Hija de Dulce / Redes sociales

¿Francisco Cantú estaba con Dulce por interés? Romina Mircoli filtra nuevos audios

Tras esto, la hija de Dulce aprovechó una entrevista con el youtuber Enrique García para exponer unas grabaciones de su madre declarando que Francisco insistía mucho en casarse con ella.

“Fíjate que conocí a un muchacho (Francisco Cantú) que vive acá, pero ya la cosa muy en serio. Yo estoy muy contenta. Ya quiere darme anillo, quiere boda, quiere fiesta, está muy enamorado. Yo creo que sí va a haber boda”, se escucha decir a la intérprete de ‘Tu muñeca’.

Romina afirmó que siempre sospechó de la rapidez con la que Francisco habría querido casarse con su madre: “Tengo muchos audios donde está diciendo que el señor está muy enamorado de ella, que le está insistiendo en que boda. Tengo audios en los que, tristemente, mi mamá pide favores por él”, expresó.

También resaltó que, presuntamente, le ha llegado información de que Francisco, al ver que “el canto no es lo suyo”, tratará de meterse a realities para tratar de provocar polémicas y estar en el “foco público”.

¿Romina Mircoli realmente está en peligro? Esto responde Francisco Cantú

En respuesta a todas estas acusaciones, Francisco Cantú se burló de Romina y aseguró que está “loquita” por “difamarlo”. Incluso, sostuvo que ninguna persona le hará caso, pues realmente no está en peligro.

Francisco Cantú “Nadie le va a hacer caso. Según ella, está en peligro, pero diciendo puras mentiras y sin pruebas. Muero de risa, pobre loquita”

Por si esto fuera poco, también sostuvo que está “tranquilo”, pues tiene pruebas y audios de las presuntas agresiones de Romina contra su madre: “Llegó la hora de mostrar las fotos de Dulce golpeada”, expresó.

Francisco Cantú se burla de Romina Mircoli / Captura de pantalla

¿Francisco Cantú fue novio de Alicia Villarreal?

Además de la controversia con la hija de Dulce, Francisco Cantú enfrenta la polémica por su presunta relación con Alicia Villarreal, quien actualmente está en una batalla legal contra su aún esposo, Cruz Martínez, por supuesta agresión.

En este martes de TVNotas, el cantante contó detalles de su supuesto romance con la celebridad y sostuvo que el productor musical, quien, según él, es una persona controladora, le tenía “muchos celos y envidia”.

