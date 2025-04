Lucía Méndez confiesa que estuvo en riesgo de ser intubada en reciente hospitalización: “Fue un milagro”

Lucía Méndez encendió las alarmas tras reportarse que había sido hospitalizada de emergencia por un contagio de Covid-19. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, contrajo esta enfermedad tras asistir a un evento donde fue reconocida cómo ‘la Diva del Siglo’.

En tanto que la comunicadora Maxine Woodside indicó que la actriz ingresó un nosocomio de Polanco, después de presentar diversos síntomas como tos y fiebre.

Por otro lado, Jesús Enrique, médico de la celebridad, confirmó que la famosa “estaba estable, pero con oxígeno” y actualmente estaba siendo monitoreada por expertos para ver cómo evoluciona su estado de salud.

Lucía Méndez / IG: @luciamendezof

¿Cómo está Lucía Méndez el 10 de abril tras diagnóstico de Covid?

Hace algunas horas, las redes sociales del programa ‘El gordo y la flaca’ compartieron un comunicado del equipo de la actriz, en el cual aseguran que está respondiendo muy bien a los tratamientos médicos.

“En la actualidad, ella está recibiendo excelentes cuidados médicos y su evolución es satisfactoria tras haber sido diagnosticada con COVID hace unos días. La Sra. Méndez permanecerá hospitalizada para continuar su recuperación, con el objetivo de reincorporarse a sus actividades cotidianas lo antes posible”, se lee.

El escrito concluyó con un agradecimiento sincero a todos los fanáticos que la han apoyado en estos momentos tan complicados.

“En nombre de la Sra. Méndez, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por sus buenos deseos. Les mantendremos informados sobre su estado de salud y su alta médica”, se indica.

¿Qué síntomas tuvo Lucía Méndez por el Covid?

En medio de toda la incertidumbre, la periodista Addis Tuñón compartió una conversación que sostuvo con Lucía Méndez hace algunas horas. Durante dicha plática, la actriz dio detalles sobre cómo comenzó su enfermedad.

“Lo que pasa es que, hace un mes, me comenzó una tos muy extraña. Tosía leve, primero leve, y no hice caso. Me empecé a tomar ciertas medicinas, se me quitaba dos días y después volvía. Se volvió crónico y la gente me decía ‘debes ir al hospital’”, expresó.

Si bien pensaba acudir al hospital desde antes, lo pospuso para asistir al evento donde la reconocieron como ‘la Diva del Siglo’.

Al parecer, esto empeoró su situación, pues su salud decayó de manera drástica: “El domingo me sentí muy mal. Llegué al hospital, me hacen las pruebas. El doctor me dice ‘independiente de que vamos a ver qué es lo que usted tiene en sus pulmones, en su tórax, usted tiene Covid’”, relató.

Lucía Méndez “(El doctor me dijo) ‘Es un milagro que usted esté así’. El me dijo que era un milagro porque tenía tanta carga viral que pude haber estado intubada”

La famosa dejó ver que, pese a la gravedad de su enfermedad, ahora se encuentra mejor y está bajo tratamiento médico para recuperarse lo más pronto posible.

FOTOS: #LucíaMéndez HOSPITALIZADA por #COVID19 y fue CAPTADA FUMANDO en su REHABILITACIÓN. ¿Qué OPINAS sobre el proceso que la CANTANTE está llevando? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/TTAg3BlNnr — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 10, 2025

Cachan a Lucía Méndez fumando, ¿con todo y Covid?

En la más reciente transmisión de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado mostró unas fotografías de Lucía Méndez fumando. Si bien no especificó cuándo fueron tomadas estas imágenes, la periodista mencionó que todo era parte de un tratamiento que la actriz estaba siguiendo para dejar de fumar.

“Está fumando Lucía Méndez. Ella ya estaba preocupada por su tos. Ven que hay unos botes de basura, en esta terapia para dejar de fumar, llevan y tiran vapes, cigarros, cerillos, encendedores. Está intentando dejar de fumar. En esta plática, les dan breaks para fumar, en lo que van quitando (el vicio)”, resaltó.

