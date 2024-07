Lucero Mijares defiende a su papá de las críticas por los zapatos que usa en sus shows

Lucero Mijares, reconocida cantante e hija de Lucero y Mijares, respondió a las críticas que se desataron en redes sociales por los zapatos blancos que usó su papá durante un reciente concierto en el Auditorio Nacional, donde junto a Emmanuel celebraron el “Tour Amigos”.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Lucerito fue abordada por reporteros y cuestionada al respecto. A pesar de que el espectáculo fue bien recibido por los asistentes, los zapatos de Mijares se volvieron virales y recibieron comentarios en redes sociales.

“Se pasó Mijares, esos zapatos me recuerdan a mis compañeras de la secundaria”, "¿Por qué Mijares trae los zapatos de la Chilindrina?”, “Esos zapatitos nada que ver”, fueron algunas de las críticas que circularon.

Checa: Fallece Laura Rivas, famosa vidente del programa Extranormal

Critican zapatos de Mijares pic.twitter.com/PBLfVFselp — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 24, 2024

Lucero defiende a su papá de las críticas por sus zapatos

Lucero Mijares, quien adora a su papá, salió en su defensa, destacando que él ama la moda y que es absurdo criticarlo por su estilo.

“Le encanta el glamour, pero ya estuvo bueno. En pleno 2024, no manchen que todavía sigan criticando. A mí afortunadamente se me resbalan las críticas”. Lucerito Mijares

Con estas palabras, Lucerito no solo defendió el estilo de su padre, sino que también hizo hincapié en la importancia de respetar las elecciones personales de cada uno en cuanto a moda se refiere, pues ella también fue criticada hace poco por ir en pants a votar.

Checa: Cazzu sorprende con nuevo cambio de look tras ruptura con Christian Nodal, ¡cerrando ciclos!

Lucero aclaró que Mijares no trae zapatos de mujer

Recientemente, la cuenta de X -@TuTiaSandra- generó controversia al revelar el supuesto modelo y precio de los zapatos que usa el cantante Mijares. Según la publicación, Mijares había adquirido sus zapatos en una tienda departamental por un precio de mil 700 pesos, afirmando además que eran zapatos de mujer.

La información generó un gran revuelo en redes sociales, lo que llevó a la cantante Lucero a intervenir y aclarar algunos puntos. En respuesta a la publicación de @TuTiaSandra, Lucero desmintió que los zapatos de Mijares fueran de mujer, así como el precio y la marca mencionados.

“Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en #Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool”, decía la publicación original. Sin embargo, Lucero no tardó en responder.

Lucero responde la tía Sandra por zapatos de Mijares. / X: La tía sandra

“No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”, escribió la exesposa de Manuel Mijares, puso fin a las especulaciones.

Con este desmentido, Lucero no solo aclaró la situación, sino que también mostró su apoyo a Mijares, demostrando que no todo lo que se publica en redes sociales es verídico.

Checa: Venga la alegría: Laura Bozzo protagoniza incómodo momento con Mauricio Barcelata en vivo ¡y él le responde!