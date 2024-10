Unicable celebra su éxito con “La fiesta amarilla”

Unicable está cumpliendo más de 30 años de éxito y sigue renovando su programación, contenidos y talentos. Para celebrar realizaron una divertida Fiesta amarilla en Televisa Santa Fe de la CDMX, donde asistieron todos sus conductores y compartieron algunas anécdotas.

Yolanda Andrade, de “Monte & Joe” reapareció ante los medios de comunicación muy mejorada: “Gracias a toda esa gente que nos abrió las puertas de su casa. Entre Monserrat y yo, hemos vivido muchas etapas de mundiales, olimpiadas y de cosas inimaginables, viajes que de verdad dices: ‘¡Dios mío, qué bendición estar en este lugar!’ y le hemos dado la vuelta al mundo, enseñándole a la gente y compartiéndole un poco de todo lo que vivimos”.

Fiesta amarilla Unicable, 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

Monserrat Olivier: “De verdad, como dice Yolanda trabajamos bien a gusto en Unicable, tenemos libertad de expresión, apoyo y podemos ser nosotras y aportar. Eso es lo que los hace únicos, que nos escuchan y los escuchamos”.

Martha Figueroa de “Con permiso”: “Hemos evolucionado. Pepillo tendrá mucho que contar de La casa de los famosos. Se ha vuelto un nombre polémico, pero ya no somos la pareja temida. Ahora somos la pareja que da risa. Me agrada mucho más que digan: ‘Ahí va la loca’ a ‘Ahí va el perro’. La pasamos muy bien y nos divertimos tanto que la verdad no parece trabajo. Es un lugar donde podemos hacer lo que se nos da la gana”.

Juan José Origel: “Yo vi llegar a cada uno de ustedes, les di bienvenida porque no había nadie. Después de mí llegaron Yolanda y Monserrat. Me da mucho gusto porque a cada uno de ustedes los he visto triunfar y ha sido una satisfacción que van y vienen, llegan otros... Yo sé que ustedes van a seguir todavía mucho tiempo, yo no tanto”.

LUIS PEREZ /TVNotas

Raúl Araiza, de “Miembros al aire” contó: “Ha sido una guarida, una cueva para nosotros los hombres que no estamos tan empoderados, que estamos desprestigiados (risas). Es increíble amarte a una ped... de cinco hombres. Empezamos cuatro donde hablamos de todo… Nunca en 14 años nos hemos peleado, ni enojado. Hemos hecho una gira de 100 fechas por toda la República Mexicana con el nombre de Unicable y nos reímos. Han pasado muchos amigos y tenemos nuevas adquisiciones (como Jean Duverger)”.

No te pierdas: Natalia Téllez revela la vez que una furiosa mujer la encaró por el amor de un hombre

LUIS PEREZ / TVNotas

Faisy de “Faisy Nights”: “Es un elenco espectacular, con gente que admiro desde hace mucho y estoy más que agradecido por ser parte de este equipo. El ser humano venimos a este mundo a pasarla bien. La oportunidad que a mí me da Unicable es de de trascender bonito y tener un espacio donde puedo hacer locuras, ahora vienen las carreras de cucarachas, ratones y ranas. ¡No se las pierdan!”.

Maca Carriedo: “En Unicable puedo decir lo que quiera. A veces si me paso tantito, pero siempre existe la magia de la edición… Raquel es una jefa súper cercana y estoy feliz de contar con todos, de tener grandes amigas, como no pasa en muchos lugares”.

También asistieron Omar Fierro, Michelle Vieth, Nicola Porcella, Yordi Rosado, José Eduardo Derbez, Paul Staley, Daniela Magún, Mhoni Vidente, así como ejecutivos y productores de la empresa, entre otros.

Mira: ¿Verónica Castro ya perdonó a Mariela Sánchez tras reconciliación con Cristian? “Estás loco”