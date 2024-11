Silvia Pinal: Stephanie Salas llega de madrugada al hospital donde se encuentra la Diva del Cine de Oro

La icónica actriz Silvia Pinal, una de las más grandes figuras del Cine de Oro mexicano, ha generado preocupación en el medio artístico y entre sus seguidores.

La actriz lleva siete días hospitalizada en el sur de la Ciudad de México tras haber ingresado el pasado 21 de noviembre por una infección en las vías urinarias. Aunque inicialmente se esperaba una rápida recuperación, la situación se complicó debido a una presunta bacteria, que luego fue descartada, y una arritmia cardíaca.

La expectativa era que Silvia Pinal pudiera salir del hospital el miércoles 27 de noviembre. Sin embargo, la noche anterior no fue favorable para la actriz, y los médicos, en conjunto con su familia, decidieron que permaneciera hospitalizada. Según informes extraoficiales, esta decisión busca garantizar su estabilidad y evitar riesgos innecesarios.

La noche del 27 de noviembre, el programa Chisme no Like difundió un audio de Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, que generó aún más inquietud. En el mensaje, Ramos se escuchaba sumamente preocupada y comentó:

Efigenia Ramos

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada. Deja ver si, ahorita que venga el médico, Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar.”