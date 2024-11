Silvia Pinal ¡quería seguir viviendo! Revelan sus últimos momentos: “Se fue en paz”

El jueves 28 de noviembre, el mundo del espectáculo mexicano se vio marcado por la partida de Silvia Pinal, ‘Diva del cine de oro’, quien falleció a los 93 años de edad tras una semana de estar en el hospital. Su muerte dejó una profunda tristeza en el corazón de sus seguidores, pero también en su familia y amigos más cercanos, quienes, pese al tiempo que vivió la actriz, no estaban preparados para verla partir.

Su exesposo, Enrique Guzmán, con quien estuvo casada por casi una década, fue el primero en hablar públicamente sobre su partida, revelando detalles emotivos sobre cómo vivió este doloroso momento y cómo su familia se enfrenta a la pérdida.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal / Facebook: Enrique Guzmán/ Instagram: @silviapinalmx

En una entrevista con ‘El Heraldo de México’, el cantante compartió que su hija Alejandra es la más afectada con la pérdida de su madre. “Luis Enrique fue el único que me habló y me dijo cómo había muerto Silvia, que se fue apagando poco a poco. Fue bajando su respiración, hasta que murió”, comenzó a decir sobre los últimos momentos de la diva.

Y continuó: “No he hablado con Alejandra todavía. Creo que es la más lastimada de todos los hijos de Silvia, que ahora ya son solo míos”.

Alejandra Guzmán llegando al hospital dónde murió su mamá, estaba destrozada / Alex Isunza

Don Enrique salió del hospital a las 3:30 pm porque no quería ver a la madre de sus hijos en esa condición y la actriz partió a las 5:30 pm. “Se murió a las 5:15 o 5:30, y yo acababa de estar en el hospital, me vine a casa porque había mucha gente y ya no tenía ganas de verla como estaba”, contó.

Finalmente, dijo estar tranquilo con la partida de la actriz y que las memorias, sin duda, le han inundado últimamente: “Un momento como este te hace regresar una bola de cosas en la época en la que convivimos como pareja y el nacimiento de nuestro hijos. En fin, se te revuelven muchas cosas en la mente, pero estoy tranquilo. Ella fue e hizo lo que le dio la gana en toda su vid. Hizo exactamente lo que quiso”, comentó.

Iván Cochegrus entre lágrimas: “Se despidió de todos”

Uno de los más afectados por la partida de la actriz fue el productor de teatro Iván Cochegrus, quien fue un gran amigo de la familia.

El pasado 12 de septiembre Silvia Pinal cumplió 94 años. La actriz festejó junto a sus familiares y amigos cercanos. En esta foto la vemos al lado de Marisol, Ivan Cochegrus y Alejandra Guzmán. / Alejandro Isunza / IG: @laguzmanmx

En una llamada telefónica para adn 40, el productor habló acerca de los últimos momentos de Silvia Pinal y dijo que se fue en paz. “Son momentos muy dolorosos para nosotros... Siempre voy a estar muy agradecido con sus hijas por permitirme estar ahí y despedirnos de nuestra diva... Ella se fue en paz, con tranquilidad”, dijo.

Iván no pudo evitar romper en llanto y dijo que en sus últimos días disfrutó mucho junto a sus hijas. En otra entrevista para ‘Ventaneando’ el amigo de doña Silvia destacó que recientemente disfrutó de Huatulco y que Sylvia la llevaba a comer en ocasiones.

También comentó que en un momento en el hospital, la actriz levantó la mano y se despidió con un movimiento diciendo “adiós”. “Ese es el recuerdo más grande que vamos a tener”, compartió.

Doña Silvia se despidió de su familia en el hospital, según Iván Cochegrus / Archivo TVNotas

También dijo que él estaba con ella cuando sus signos vitales comenzaron a fallar cuando aún estaba en su casa y comenzaba a presentar problemas de salud, por lo que optaron por llevarla al hospital exactamente 8 días atrás.

La actitud inquebrantable de la actriz les hizo pensar que se recuperaría, pero ya no fue posible y aunque se dijo que saldría este miércoles del hospital, vieron que pasó mala noche y la retuvieron hasta que falleció este jueves 28 de noviembre.

Asistente de Silvia Pinal revela detalles sobre su muerte: “Tenía muchas ganas de vivir”

Además, hace unos momentos, la asistente de doña Silvia por 35 años, Efigenia Ramos fue una de las primeras en romper el silencio y hablar sobre lo sucedido. Con un gran dolor, la mano derecha la actriz recordó con cariño a su jefa y reveló detalles sobre los últimos momentos de la actriz al visitar la funeraria donde serán velados sus restos.

Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal / Alex Isunza / TVNotas

“Yo estoy con un dolor muy grande porque fuimos compañeras. Fue mi jefa por muchos años, 35, la verdad como jefa... Una gran jefa, una gente muy humana, muy linda y estos últimos días fueron muy difíciles para todos, para toda la familia, para todos”, comenzó a decir.

Sobre los últimos días de ‘la Diva’, la asistente señaló que fueron difíciles para la familia y destacó la fortaleza y optimismo de Silvia Pinal, incluso en sus momentos más delicados. “Estos últimos días fueron muy difíciles para todos, para toda la familia, para todos”, dijo.

Con la voz entrecortada Efi reveló que doña Silvia nunca perdió la esperanza de seguir viviendo pese a su delicado estado de salud. “Mi jefa tenía muchas ganas de vivir, y bueno, esto nos cayó de sorpresa a todos. Falleció exactamente a las 5:30 pm”, indicó añadiendo que fue una noticia inesperada para todos, pues la actriz había mostrado signos de ánimo positivo en los días previos a su fallecimiento.

En cuanto a los detalles sobre el último adiós a Silvia Pinal, Efigenia reveló que la actriz será vestida con ropa blanca, de acuerdo con lo que sus hijos habían solicitado. Sin embargo, aún se desconoce si los restos de la diva serán cremados o enterrados, ya que las decisiones aún están por definirse.