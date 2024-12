Michelle Salas reaparece y dedica a su bisabuela, Silvia Pinal, un conmovedor mensaje: “Eres mi mayor tesoro”

El fallecimiento de Silvia Pinal, diva del Cine de Oro mexicano, conmocionó a México y al mundo del entretenimiento. La gran actriz, de 93 años, había estado hospitalizada debido a diversos problemas de salud, y aunque la familia de la legendaria intérprete estuvo reunida a su lado para darle un último adiós, la noticia de su partida dejó un profundo vacío en su corazón.

Entre los que siguen recordándola, a través de redes sociales, está su bisnieta, Michelle Salas, quien desde que su bisabuela falleció, no se había pronunciado al respecto más que las palabras que dedicó en el homenaje que le hicieron a Silvia Pinal en Bellas Artes, donde le dedicó unas amorosas palabras.

Esta vez, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Michelle expresó su amor y cariño por su bisabuela, a quien calificó como una gran inspiración en su vida.

Michelle se sinceró sobre el dolor que siente por haber perdido a su bisabuela / Instagram

El mensaje de Michelle Salas para su bisabuela, Silvia Pinal

Michelle Salas compartió en Instagram un emotivo homenaje en el que recuerda con cariño a la mujer que marcó la historia del cine mexicano. En su mensaje, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel expresó su amor eterno por la gran diva, quien dejó una huella imborrable en la cultura mexicana.

En su publicación, Michelle incluyó una serie de fotos de Silvia Pinal, incluyendo una imagen icónica de la actriz pintada por el muralista Diego Rivera. El mensaje de despedida fue profundamente emotivo, destacando el legado artístico y por supuesto el que dejó en ella al ser su bisnieta:

“Sé que tu amor y tu luz siguen conmigo. Que tu espíritu sigue guiándome y que con el tiempo me ayudarás y me enseñarás a poder verte y escucharte de una nueva manera. En un atardecer, en las olas del mar, en la luna llena o la estrella más bonita y más brillante. Te llevo y te llevaré siempre en el corazón, eres mi más grande tesoro”, inició.

“Gracias por todo lo que me diste, por tu tiempo, tu cariño y por tus enseñanzas. Eres mi mayor ejemplo y la mujer que más me inspira. Me siento la persona más afortunada del mundo de ser tu bisnieta y que Dios me haya dado la oportunidad de haber compartido todos estos años de mi vida junto a ti. No todo el mundo puede decir que tuvo una bisabuela y menos una como tú”, continuó.

El dolor de Michelle Salas al perder a su bisabuela, Silvia Pinal

Michelle quien a pesar de vivir lejos de México era muy unida y atenta a doña Silvia Pinal, dijo que aún no puede asimilar su partida y se sinceró sobre cómo está viviendo el duelo.

“Todos vivimos el dolor de formas diferentes, y yo aún sigo intentando encontrar una manera de aceptar que ya no estás. Han pasado algunos días desde que partiste y mi corazón sigue en mil pedacitos. Es un duelo que se siente difícil de asimilar. Vivo con la sensación de estar en un sueño, esperando despertar y que sigas junto a mi”, comentó.

Michelle era bisnieta de Silvia Pinal / Instagram

También dijo que en cada momento la inundan los recuerdos y su ausencia es aún más dolorosa: “Cada rincón de mi mente está lleno de tus recuerdos abuela. Veo tus fotos y escucho todavía tu voz. Te extraño tanto que aunque intento ser fuerte y entender que ahora estas en paz en y en un lugar mejor, me pesa tu ausencia. Extraño poder darte un abrazo apretujado y decirte mil veces lo mucho que te amo. Extraño llevarte a comer tus chiles en nogada mientras cantamos tus boleros favoritos y me cuentas tus mil y un anécdotas de la época de oro. Extraño tu perfume en el coche y tu risa contagiosa. Que difícil es acostumbrarme a esta nueva forma de sentirte”.

“Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero hoy más que nunca, estoy segura que las leyendas nunca se van. Este no es un adiós si no un hasta pronto bibis. Te abrazo con el alma. Siempre serás mi ángel guardián. Te amo hasta el infinito. Tu Michellina”, finalizó.

Michelle también agradeció al público por el apoyo demostrado y las muestras de cariño ante esta pérdida tan grande y dijo: “Gracias a todos por sus mensajes y sus muestras de cariño. Significa mucho para mi”.