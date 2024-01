Michelle Salas enciende las alarmas; enfrentaría padecimiento que no la deja dormir: “Me duele el cerebro”

Michelle Salas se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas del medio y no solo por ser hija de Luis Miguel, sino que también ha destacado en el mundo de la moda.

Hace pocos meses se unió en matrimonio en una magnífica boda junto a Danilo Diaz en II Borro, en la Toscana, una fabulosa finca estilo medieval de 1,100 hectáreas.

La fiesta fue un rotundo éxito, ya que las fotografías del momento se volvieron virales rápidamente. Sin embargo, no todo en la vida de la empresaria ha sido color de rosa, ya que recientemente confesó que ha vivido una situación que la aqueja y no la deja dormir.

¿Qué le pasa a Michelle Salas?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle encendió las alarmas de sus seguidores al dar a conocer que desde hace varios días no había podido conciliar el sueño, por lo que aseguró que está teniendo un “grave problema”. Por esta razón, estaría buscando ayuda.

“Buenos días, ay no, no están entendiendo. Me acosté a los 10:00 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible. Estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar”. Michelle Salas

Pese a que la joven ha intentado dormir con diversos métodos naturales, no ha tenido éxito, situación que le preocupó aún más.

Michelle Salas “Me tomé magnesio y no logro desconectar el cerebro. Mi cerebro no desconecta. Me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”.

Agregó: “Se me hace rarísimo porque antes no tenía ningún tipo de problema durmiendo en el avión, en el tren o donde estuviera, pero estos dos últimos años han empezado a ser como que… No sé. No logro descansar, por mucho que me duerma las 8 horas, no llego a un deep sleep (sueño profundo) y me saca de quicio”.

Luego de externar esta situación, la hija de Stephanie Salas pidió consejos a sus seguidores para poder erradicar este tema, ya que está desesperada.

“Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré infinitamente, porque la verdad, no me quiero acostumbrar a no dormir”, concluyó.

Al momento, Michelle Salas no ha actualizado su estatus en cuanto a su conciliación del sueño. No obstante, se espera que muy pronto pueda encontrar la manera resolver esta situación en su vida personal.