Michelle Salas revela la verdadera razón por la que dejó de vivir en Nueva York

A principios del mes de junio, Michelle Salas anunció, a través de su cuenta de Instagram, que ya no viviría más en Nueva York, pues decidió comenzar una nueva etapa en otra ciudad junto a su esposo, con quien cumplió ocho meses de matrimonio.

La hija de Luis Miguel también mencionó que su posible nuevo hogar junto a su esposo es Miami, Florida. En ese momento, la joven no reveló las razones por las que se mudaba. Sin embargo, en las imágenes que compartió, se mostraba feliz por esta nueva aventura.

La modelo habló con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram para ponerlos al día, luego de dos meses llenos de compromisos laborales y personales. Salas mencionó que Miami todavía no es su residencia oficial, ya que aún está buscando con su esposo Danilo Díaz su nido de amor.

La hija de Luis Miguel mencionó que se sentía muy feliz viviendo en la Gran Manzana, pero de un momento a otro comenzó a sentirse insegura en dicha ciudad.

Michelle Salas

“Tomé la decisión porque llegó un punto en el que ya no me estaba sintiendo segura. Yo que vivo ahí, que tomo el metro todos los días, que camino sola todos los días, taxi, etc… no me sentía segura. Estoy volteando hacia atrás, estoy en el metro y como que súper alerta. No es que antes no lo estuviera, simplemente que siento que después del Covid, Nueva York cambió en muchos aspectos y ese es uno de ellos”.