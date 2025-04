Ana Martín revela que todas sus relaciones han sido abiertas ¿por eso no se casó?

Ana Martín es una de las actrices más queridas y admiradas de México, no solo por su talento y trayectoria en la televisión, el cine y el teatro, sino también por su auténtica personalidad. A lo largo de su carrera, la icónica actriz ha mantenido una estrecha relación con sus seguidores, compartiendo anécdotas y reflexiones que han generado gran interés. ¡Y esta vez no fue la excepción!

Durante su reciente participación en “Netas divinas”, Martín se sinceró sobre su vida amorosa, confesando detalles que dejaron sin palabras a Galilea Montijo y a sus compañeras del programa.

¿Por qué Ana Martín no se casó?

Una de las grandes interrogantes sobre la vida de Ana Martín es por qué, a pesar de su belleza y el hecho de haber compartido pantalla con grandes estrellas, nunca llegó al altar. La actriz de 78 años explicó que su carrera fue su prioridad y que nunca estuvo interesada en formar una familia convencional.

“Todas mis relaciones han sido abiertas” Ana Martín

La estrella reconoció que la intensidad de su trabajo en la televisión, el cine y el teatro le impedía enfocarse en el matrimonio o en la crianza de hijos. Prefirió su independencia y la posibilidad de vivir sus relaciones sin ataduras.

Incluso con Yordi Rosado aseguró que muchos de ellos quisieron meterse en su carrera: “Yo tuve esa chispa con muchos galanes que tuve porque duraba tres años y medio porque lo cotidiano me lo acababa, porque se metían en mi carrera”.

¿Cómo le gustan los hombres a Ana Martín?

Fiel a su estilo directo y sincero, Ana Martín también reveló sus preferencias a la hora de elegir pareja. La actriz confesó que siempre se ha sentido atraída por los hombres intelectuales y artísticos, en lugar de los musculosos.

“Desde luego, me gustan mucho los intelectuales, los músicos... esas mentes retorcidas, escritores, pelo largo (...) los ponchados no tanto, y eso de estas dos generaciones para acá porque antes no se usaba eso, no íbamos al gimnasio”, explicó.

¿Ana Martín pertenece a la comunidad LGBTQ+?

En varias ocasiones han surgido rumores sobre la sexualidad de Ana Martín, algo que la actriz decidió aclarar de una vez por todas. La estrella dejó en claro que siempre le han gustado los hombres, aunque actualmente ya no está interesada en las relaciones.

“Me chocan las etiquetas y tengo muchas amigas que son gays, pero a mí no me gustan las mujeres. Cuando me ponen esas cosas, contesto si lo hacen de forma agresiva. Me gustan los hombres, bueno, ahorita ya no. Veo un hombre desnudo y me desmayo”, declaró con su característico sentido del humor.